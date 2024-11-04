Капитальные инвестиции в энергетику в прошлом году выросли в 2,2 раза — Finance.ua

Капитальные инвестиции в энергетику в прошлом году выросли в 2,2 раза Сегодня 19:31 — Энергетика

Капитальные инвестиции в энергетику в прошлом году выросли в 2,2 раза

В 2023 году по сравнению с 2022-м капитальные инвестиции в добычу, переработку и поставку энергоресурсов выросли в 2,2 раза — до 109,3 млрд грн.

Об этом говорится в исследовании аналитического центра DiXi Group

«Капитальные инвестиции в добычу, переработку и поставку энергоресурсов в 2023 году составили 109,3 млрд грн, что в 2,2 раза больше показателя 2022 года (49,7 млрд грн) и на 13% больше по сравнению с 2021 (97,0 млрд грн)», — говорится в сообщении.

Наибольший прирост капинвестиций зафиксирован в добычу газа — в 8 раз до 36,7 млрд грн; добыча угля — на 64% до 11,5 млрд грн; сырой нефти — на 110% до 2,9 млрд грн. В производство продуктов нефтепереработки в прошлом году вложено 0,13 млрд грн (рост более чем в 4 раза к 2022 году); в переработку кокса и коксопродуктов — 0,69 млрд грн (+85%).

Инвестиции в производство, передачу и распределение электроэнергии составили 43,9 млрд грн (+56% по сравнению с 2022-м). В деятельности, связанной с производством и распределением газа через местные трубопроводы, в 2023 году зафиксировано снижение капиталовложений на 2% по сравнению с 2022 годом — до 3 млрд грн.

«С началом полномасштабного вторжения россии в 2022 году денежные вложения в энергетику снова уменьшились, однако в 2023 году наблюдается определенная стабилизация и рост, что может свидетельствовать об адаптации к условиям войны и международной помощи на восстановление энергетических объектов», — отмечают в DiXi Group.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.