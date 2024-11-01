Благодаря Brave1 удалось привлечь $25 миллионов иностранных инвестиций — Федоров Сегодня 10:33 — Казна и Политика

Кластеру военных технологий Brave1 удалось привлечь более 25 миллионов долларов внешних инвестиций, увеличив этот показатель на 20 млн долл. по отношению к 2023 году.

Об этом сообщает первый вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По сообщению, увеличить инвестиции удалось благодаря работе с частными инвесторами и международными венчурными фондами при содействии Brave1.

В 2023 году инвестиции составили 5 млн долл.

«Matchmaking» между компаниями и инвесторами проходит на invest demo days, такие мероприятия Brave1 проводит регулярно. Лишь на одном демодне может состояться несколько миллионных сделок. Например, компания Swarmer, занимающаяся поиском ИИ-решений для роев дронов, привлекла $2,7 млн иностранных инвестиций, и с частью инвесторов познакомились именно на demo days", — отметил Федоров.

Економічна Правда По материалам:

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