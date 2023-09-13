Нацкомиссия не планирует повышения цен на электроэнергию для бизнеса до весны — Finance.ua

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Нацкомиссия не планирует повышения цен на электроэнергию для бизнеса до весны

Энергетика
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Нацкомиссия не планирует повышения цен на электроэнергию для бизнеса до весны
Нацкомиссия не планирует повышения цен на электроэнергию для бизнеса до весны
Предельные цены на электроэнергию на рынках «на сутки вперед» (РСВ), внутрисуточном рынке (ВСР) и балансирующем рынке (БР) будут оставаться на действующем уровне на период с 4 октября 2023 по 4 апреля 2024 года.
Соответствующее постановление Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила 12 сентября.
Максимальные предельные цены на электроэнергию предполагается установить на РСВ и ВСР в период с 23:00 до 7:00 на уровне 3000 грн за МВт-час, с 7:00 до 19:00 — 5600 грн за МВт-час и с 19:00 00 до 23:00 (пиковая нагрузка) — 7200 грн за МВт-ч, что соответствует действующим ценовым ограничениям (price caps).
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Минимальные предельные цены на РСВ и ВСР планируется установить на уровне 10 грн за МВт-час.
На балансирующем рынке регулятор планирует зафиксировать максимальную предельную цену на уровне 125% цены РСВ и минимальную — на уровне 0,01 грн за МВт-час.
«Мы входим фактически в регуляторную процедуру. Согласно предоставленным нам материалам АО „Оператор рынка“ и НЭК „Укрэнерго“, зафиксированы высокие колебания цены на рынке, и мы начинаем регуляторную процедуру», — пояснил глава Нацкомиссии Константин Ущаповский.
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Напомним, ограничения цен на электричество для бизнеса действовали с 1 июля 2019 года, когда в Украине заработала модель оптового рынка электроэнергии.
Нацрегулятор одобрил отмену предельных цен на электроэнергию для бизнеса с 30 июня этого года. 30 мая правительство увеличило тариф на электроэнергию для населения на 57−83%, до 2,64 грн за кВт⋅час.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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