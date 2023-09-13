Нацкомиссия не планирует повышения цен на электроэнергию для бизнеса до весны — Finance.ua

Нацкомиссия не планирует повышения цен на электроэнергию для бизнеса до весны Сегодня 12:43 — Энергетика

Нацкомиссия не планирует повышения цен на электроэнергию для бизнеса до весны

Предельные цены на электроэнергию на рынках «на сутки вперед» (РСВ), внутрисуточном рынке (ВСР) и балансирующем рынке (БР) будут оставаться на действующем уровне на период с 4 октября 2023 по 4 апреля 2024 года.

Соответствующее постановление Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила 12 сентября.

Максимальные предельные цены на электроэнергию предполагается установить на РСВ и ВСР в период с 23:00 до 7:00 на уровне 3000 грн за МВт-час, с 7:00 до 19:00 — 5600 грн за МВт-час и с 19:00 00 до 23:00 (пиковая нагрузка) — 7200 грн за МВт-ч, что соответствует действующим ценовым ограничениям (price caps).

Минимальные предельные цены на РСВ и ВСР планируется установить на уровне 10 грн за МВт-час.

На балансирующем рынке регулятор планирует зафиксировать максимальную предельную цену на уровне 125% цены РСВ и минимальную — на уровне 0,01 грн за МВт-час.

«Мы входим фактически в регуляторную процедуру. Согласно предоставленным нам материалам АО „Оператор рынка“ и НЭК „Укрэнерго“, зафиксированы высокие колебания цены на рынке, и мы начинаем регуляторную процедуру», — пояснил глава Нацкомиссии Константин Ущаповский.

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Напомним, ограничения цен на электричество для бизнеса действовали с 1 июля 2019 года, когда в Украине заработала модель оптового рынка электроэнергии.

Нацрегулятор одобрил отмену предельных цен на электроэнергию для бизнеса с 30 июня этого года. 30 мая правительство увеличило тариф на электроэнергию для населения на 57−83%, до 2,64 грн за кВт⋅час.

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