«Укргаздобыча» установила трехлетний рекорд по добыче газа — Finance.ua

«Укргаздобыча» установила трехлетний рекорд по добыче газа
С начала 2023 года компания «Укргаздобыча» увеличила суточную добычу газа на 3,31 млн куб. м.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В частности, речь идет об объеме товарного газа, то есть переданного для реализации потребителям.
Благодаря введению в эксплуатацию с начала года 54 новых газовых скважин и увеличению количества сервисных операций в августе среднесуточный показатель добычи газа достиг самого высокого показателя с июня 2020 года.
Напомним, компания «Укргаздобыча» открыла новое месторождение газа. Нефтегазовый участок изучался «с нуля», месторождение на нем было открыто скважиной глубиной почти 4 тыс. м.
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