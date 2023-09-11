«Укргаздобыча» установила трехлетний рекорд по добыче газа — Finance.ua

«Укргаздобыча» установила трехлетний рекорд по добыче газа Сегодня 06:06 — Энергетика

«Укргаздобыча» установила трехлетний рекорд по добыче газа

С начала 2023 года компания «Укргаздобыча» увеличила суточную добычу газа на 3,31 млн куб. м.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, речь идет об объеме товарного газа, то есть переданного для реализации потребителям.

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Благодаря введению в эксплуатацию с начала года 54 новых газовых скважин и увеличению количества сервисных операций в августе среднесуточный показатель добычи газа достиг самого высокого показателя с июня 2020 года.

Напомним, компания «Укргаздобыча» открыла новое месторождение газа. Нефтегазовый участок изучался «с нуля», месторождение на нем было открыто скважиной глубиной почти 4 тыс. м.

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