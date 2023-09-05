Запасы иностранного газа в украинских газохранилищах в августе выросли в 2,5 раза — Finance.ua
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Запасы иностранного газа в украинских газохранилищах в августе выросли в 2,5 раза

Энергетика
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Запасы иностранного газа в украинских газохранилищах в августе выросли в 2,5 раза
Запасы иностранного газа в украинских газохранилищах в августе выросли в 2,5 раза
В августе 2023 года в Украину поступило 1,096 млрд куб. м газа из ЕС и Молдовы, в результате чего суммарные поступления с начала года выросли до 1,884 млрд куб. м.
Об этом сообщает «Оператор ГТС Украины».
Как отмечается в сообщении на сайте компании, 66% августовского объема поступило на хранение в режиме «таможенный склад», 34% - по услуге short-haul с целью закачки на «таможенный склад».
Инфографика: tsoua.com
Инфографика: tsoua.com
При этом основные объемы ввозились для хранения в Украине трейдерами-нерезидентами.
Лидером в транспортировке газа в Украину в августе стала Словакия, из которой поступило 611,8 млн куб. м, или 56% всего объема. Из Венгрии поступило 215,9 млн куб. м или примерно 20%, из Молдовы — 166,9 млн куб. м (15%), из Польши — 98,4 млн куб. м (9%).
«Показатели импорта природного газа в августе свидетельствуют, что такая тенденция сохранится по меньшей мере и в сентябре. Пока почти все западные точки входа в украинскую ГТС работают на полную мощность: Польша использовала их в июле-августе на 81%, Венгрия — на 89%, виртуальный реверс через Молдову — на 98%. Также есть возможность нарастить объемы со стороны Словакии», — отметил генеральный директор ОГТСУ Дмитрий Липпа.
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В сообщении отмечается, что активизация закачки газа в украинские ПХГ нерезидентами стала результатом принятых ОГТСУ совместно со смежными операторами и при поддержке правительства, Минэнерго и НКРЭКУ мер. Они позволили загрузить дополнительные направления, появившиеся в 2022—2023 годы, даже на более высокий процент, чем направления, по которым мощности существуют уже много лет.
В компании также напомнили, что ОГТСУ и Укртрансгаз провели моделирование стресс-сценариев газовой инфраструктуры Украины в условиях зимнего сезона 2023/2024 годов. По оценке экспертной группы, смоделированные стресс-сценарии подтвердили высокую надежность украинской газовой инфраструктуры, в частности, хранение и транспортировку газа иностранных заказчиков услуг, даже при военном риске повреждения основных активов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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