«Нафтогаз» будет «поставщиком последней надежды» на период военного положения — решение правительства — Finance.ua
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«Нафтогаз» будет «поставщиком последней надежды» на период военного положения — решение правительства

Энергетика
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«Нафтогаз» будет «поставщиком последней надежды» на период военного положения — решение правительства
«Нафтогаз» будет «поставщиком последней надежды» на период военного положения — решение правительства
Кабинет Министров возложил на ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» полномочия поставщика газа «последней надежды» (ПОН) на период военного положения.
Об этом в телеграмме сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Определено на период военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены общество с ограниченной ответственностью «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» поставщиком «последней надежды» без проведения конкурса», — написал Мельничук.
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Полномочия «Нафтогаза» как ПОН закончились 23 июля в связи с истечением срока, который закон «О рынке природного газа» дает на исполнение таких обязанностей. До этого газопоставщик предоставлял «голубое топливо» как ПОН три года — с июля 2020-го.
Напомним, все клиенты ГК «Нафтогаз Украины» получают газ в соответствии с годовым тарифным планом «Фиксированный». Период действия тарифа — с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года включительно. Размер тарифа — 7,96 грн за кубометр (с НДС).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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