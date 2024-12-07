Национальный кешбэк: в ноябре украинцы накопили вдвое больше, чем в октябре — Finance.ua
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Национальный кешбэк: в ноябре украинцы накопили вдвое больше, чем в октябре

Казна и Политика
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Национальный кешбэк: в ноябре украинцы накопили вдвое больше, чем в октябре
Национальный кешбэк: в ноябре украинцы накопили вдвое больше, чем в октябре
За прошедший месяц граждане Украины, которые присоединились к госпрограмме «Национальный кешбэк», в общей сложности накопили более 250 млн грн за покупку украинских товаров.
Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.
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Отмечается, что накопленная сумма в ноябре вдвое больше, чем в октябре.

Когда поступят средства на счета граждан

Всего в программе уже приняли участие более 4 млн человек. Скопившиеся за ноябрь средства поступят на их счета в конце декабря 2024 года.
Соответственно выплата начисленного кешбэка за декабрь состоится в феврале 2025 года.
В ведомстве отметили, что средства по программе «Национальный кешбэк» не облагаются налогом.
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Напомним, за октябрь украинцы получили примерно 125 млн грн за покупку украинских товаров.
Приблизительно половина украинцев потратили деньги кешбэка на пополнение мобильного, 35% оплатили коммуналку, остальные рассчитались за интернет, транспорт и услуги питания.
По материалам:
Finance.ua
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