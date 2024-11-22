Государство выплатило украинцам 119 млн грн Национального кешбэка за октябрь — Finance.ua

Государство выплатило украинцам 119 млн грн Национального кешбэка за октябрь Сегодня 16:45 — Личные финансы

Государство выплатило украинцам 119 млн грн Национального кешбэка за октябрь

21−22 ноября граждане получили на счета кешбэк, накопленный в октябре за покупку украинских товаров. Сумма выплаты составила 119,2 млн грн, средства получили 1,22 млн украинцев.

Об этом сообщил Минфин.

За второй месяц действия программы граждане накопили втрое больше, чем месяцем ранее.

Выросла средняя выплата — с 57 до 97 грн на человека. Количество украинцев, получивших кешбэк, выросло почти вдвое, с 646 тыс. до 1,22 млн. Кешбэк накапливают украинцы до 45 лет — 66% всех пользователей, среднего возраста — 23% и старшего возраста 60+ — более 10%.

Что покупают

Чаще всего украинцы покупали такие товары с кешбэком: хлеб и кондитерские изделия, молочные продукты, безалкогольные напитки, мясо, косметические товары и товары для дома.

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Средства поступили на карты для выплат Национального кешбэка. Снять наличные деньги с этих карт нельзя. Потратить средства можно на оплату услуг — коммунальных, медицинских, транспортных и других, или задонатить на ВСУ.

Средства Национального кешбэка не облагаются налогом.

Из 1,58 млн пользователей, получившие кешбэк на конец октября, свыше 350 тыс. не активировали свои карты в Дії. Еще часть граждан либо не имели начислений, либо они составляли менее 2 грн. И поэтому не получили средства. Тем, кто не активировал карту для выплат в Дії, нужно это сделать в разделе Сервисы — Национальный кешбэк. Средства поступят в следующую выплату, через месяц.

Выплата кешбэка за ноябрь состоится в конце декабря. Выплата за декабрь — в феврале 2025 года.

Справка Finance.ua:

Национальный кешбэк в размере 10% предоставляется за покупку украинских товаров, представленных производителями в программу, в магазинах — участниках программы. Чтобы узнать, на какие товары есть кешбэк, можно воспользоваться сканером штрихкодов в Дії. Основные торговые сети также маркируют товары с кешбэком на ценниках или полках.

Кешбэк доступен на 324 тыс. товаров от 1586 украинских производителей.

Проект реализуется Министерством экономики в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, Национальным банком, Кабинетом Министров Украины, Государственной налоговой службой, Ощадбанком и уполномоченными банками Украины и Правительственным контактным центром.

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