Национальный банк Украины принял решение по учетной ставке Сегодня 14:15

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15%

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%.

Об этом Об этом идет речь на сайте регулятора.

«Это решение обеспечивает достаточную жесткость текущих монетарных условий, а также учитывает оживленный спрос на гривневые инструменты для сбережений и ослабления рисков, связанных с войной на Ближнем Востоке и недостаточностью внешнего финансирования», — комментируют решение в НБУ.

В то же время регулятор готов повысить учетную ставку для удержания инфляционных ожиданий и возврата инфляции до цели 5% в долгосрочной перспективе.

Что с инфляцией

По данным НБУ, в мае потребительская инфляция в Украине ожидаемо замедлилась (до 8,2% г/г) благодаря росту предложения сырых продуктов питания, а базовая инфляция незначительно ускорилась (до 7,9% г/г).

Оба показателя были выше траектории прогноза НБУ, прежде всего из-за более сильных вторичных эффектов от стремительного подорожания энергоносителей в предыдущие месяцы.

В НБУ прогнозируют, что ценовое давление будет сохраняться из-за увеличения расходов бизнеса в результате удорожания энергоносителей и ослабления гривны в предыдущие периоды, а также дальнейшего роста зарплат на фоне дефицита кадров.

Внешняя помощь

В январе — мае внешняя финансовая помощь была меньше, чем предполагалось, однако в дальнейшем ожидается, что поступлений будет больше.

Регулятор ожидает, что внешнее финансирование будет и дальше поступать в достаточных объемах, которых будет хватать как для финансирования дефицита бюджета, так и роста уровня международных резервов, что важно для дальнейшего обеспечения устойчивости валютного рынка.

Главные риски для цен и экономики

НБУ отмечает, что наибольший риск для инфляции и экономического развития связан с войной. В последние месяцы фиксируются усиленные атаки россии на энергетику, логистику и производственные объекты, что создает дополнительное давление на расходы бизнеса и экономическую активность.

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Среди ключевых рисков также:

рост бюджетных потребностей на оборону и восстановление, что может увеличивать внутренний спрос, в частности импорт;

дефицит рабочей силы и миграционные тенденции, подталкивающие рост зарплат и расходов бизнеса;

риски нестабильности международного финансирования, несмотря на определенное улучшение переговорного процесса с партнерами;

ситуация на Ближнем Востоке, которая влияет на цены энергоносителей и может косвенно усиливать давление на россию.

В то же время регулятор отмечает и потенциальные положительные сценарии — в частности, усиление международной финансовой и военной поддержки и прогресс в достижении устойчивого мира.

Учетная ставка: решение и дальнейшая политика

На данный момент НБУ оставляет учетную ставку на уровне 15%. В регуляторе это объясняют достаточной жесткостью монетарных условий, сохранением спроса на гривневые активы и стабильной ситуацией на валютном рынке.

Дополнительными факторами являются снижение цен на нефть и ожидаемое поступление международной помощи, что сдерживает инфляционное давление.

При этом Нацбанк подчеркивает: в случае усиления ценового давления он готов вернуться к повышению ставки, чтобы обеспечить стабильное снижение инфляции до 5% в соответствии с макропрогнозом.

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