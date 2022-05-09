Начисленную и не выплаченную из-за войны пенсию можно будет получить в течение трех лет, — разъяснение ПФУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Начисленную и не выплаченную из-за войны пенсию можно будет получить в течение трех лет, — разъяснение ПФУ

Сегодня 17:03Казна и Политика
7
Начисленную и не выплаченную из-за войны пенсию можно будет получить в течение трех лет, — разъяснение ПФУНачисленную и не выплаченную из-за войны пенсию можно будет получить в течение трех лет, — разъяснение ПФУ, freepik.com
В Пенсионном фонде Украины рассказали, что будет, если украинцы по разным причинам не могли получать выплаты.
Так, начальница главного управления ПФУ в Луганской области Ольга Шарунова рассказала в интервью «Пенсионному курьеру», что каждый месяц по истечении выплатного периода «Укрпочта» предоставляет информацию о невыплаченных средствах.
Читайте также
«Формируются дополнительные сведения для выплат этих средств в следующем месяце. Если и по дополнительным сведениям человек не получил деньги, они засчитываются еще на следующий месяц. То есть каждый следующий месяц гражданин может получить все свои средства. Так продолжается в течение шести месяцев», — отметила она.
Если человек не получил пенсию и через полгода, то эти средства аккумулируются и при обращении в ПФУ в течение полугода пенсионер получит их.
Место для вашей рекламы
«Впрочем, даже если пройдет больше года, но не больше трех, в течение которых пенсионер не смог получить пенсию, он все равно может обратиться в органы Фонда за своими деньгами. Единственное, несколько меняется процедура: сначала гражданин получит задолженность за год, а затем остаточные средства будут возвращаться ежемесячно с выплатой текущей пенсии», — говорит эксперт.
Это же правило распространяется и на тех украинцев, которые выехали за границу — когда они вернутся в Украину, им нужно будет обратиться в любой сервисный центр ПФУ.

Справка Finance.ua:

  • в Украине на 1 апреля 2022 года средний размер пенсии составляет 4370,45 гривны;
  • пенсию людям, которым невозможно доставить ее по месту жительства, зачислят на счета в Ощадбанке;
  • в Региональном центре по предоставлению безвозмездной вторичной правовой помощи в Полтавской области сообщили, что государство назначает пенсии в связи с потерей кормильца.

Переводы с карты на карту

По материалам: Факти і коментарії
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.