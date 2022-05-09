Начисленную и не выплаченную из-за войны пенсию можно будет получить в течение трех лет, — разъяснение ПФУ

Сегодня 17:03 — Казна и Политика

Начисленную и не выплаченную из-за войны пенсию можно будет получить в течение трех лет, — разъяснение ПФУ, freepik.com

В Пенсионном фонде Украины рассказали, что будет, если украинцы по разным причинам не могли получать выплаты.

Так, начальница главного управления ПФУ в Луганской области Ольга Шарунова рассказала в интервью « Пенсионному курьеру », что каждый месяц по истечении выплатного периода «Укрпочта» предоставляет информацию о невыплаченных средствах.

Читайте также В каких странах можно прожить на пенсию (исследование)

«Формируются дополнительные сведения для выплат этих средств в следующем месяце. Если и по дополнительным сведениям человек не получил деньги, они засчитываются еще на следующий месяц. То есть каждый следующий месяц гражданин может получить все свои средства. Так продолжается в течение шести месяцев», — отметила она.

Если человек не получил пенсию и через полгода, то эти средства аккумулируются и при обращении в ПФУ в течение полугода пенсионер получит их.

«Впрочем, даже если пройдет больше года, но не больше трех, в течение которых пенсионер не смог получить пенсию, он все равно может обратиться в органы Фонда за своими деньгами. Единственное, несколько меняется процедура: сначала гражданин получит задолженность за год, а затем остаточные средства будут возвращаться ежемесячно с выплатой текущей пенсии», — говорит эксперт.

Это же правило распространяется и на тех украинцев, которые выехали за границу — когда они вернутся в Украину, им нужно будет обратиться в любой сервисный центр ПФУ.

Справка Finance.ua:

в Украине на 1 апреля 2022 года средний размер пенсии составляет 4370,45 гривны;

пенсию людям, которым невозможно доставить ее по месту жительства, зачислят на счета в Ощадбанке;

в Региональном центре по предоставлению безвозмездной вторичной правовой помощи в Полтавской области сообщили, что государство назначает пенсии в связи с потерей кормильца.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.