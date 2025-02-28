Начисление субсидий и пенсий: премьер-министр сообщил детали — Finance.ua

Начисление субсидий и пенсий: премьер-министр сообщил детали Сегодня 17:00 — Казна и Политика

Начисление субсидий и пенсий: премьер-министр сообщил детали

Сегодня последний день, когда можно подать заявку на выплату 1000 грн по программе «Зимова єПідтримка». Вырученные средства, однако, можно будет потратить до конца этого года.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, почти 14,4 млн украинцев подали заявки и получают соответствующие выплаты. Это рекордные показатели для государственной программы, которые продемонстрировали ее неотложность и важность для людей.

Также Шмыгаль отметил, что с завершением «Зимней поддержки» некоторые программы не завершаются. Так, учительская ежемесячная доплата сохраняется, ее продолжают получать около 500 тысяч педагогов.

Программы, которые продолжают работать:

Бесплатное питание для учащихся начальной школы продолжается. Его уже поддерживает более 1 млн детей.

Субсидии для оплаты коммунальных услуг сохраняются.

«Доступные лекарства» будут расширяться.

По программе «єКнига» — 108 тысяч заявок.

Продолжается прием заявок на получение субсидии на аренду жилья для ВПЛ.

«Сегодня принимаем решение, по которому доначислим субсидии людям, которые их не получили из-за несвоевременно представленных данных. Это особенно касается ситуации, когда люди живут в ОСМД, и предоставители услуг передали информацию с задержкой или вообще не передали», — сказал он.

Шмыгаль также заявил, что 1 марта состоится индексация пенсий. Рост будет на 11,5% для почти 10 млн пенсионеров.

Ранее Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что необходимость среднего уровня заработной платы на уровне 2,5 минимальной (20 тыс. грн) для бронирования от мобилизации является реализацией принципа «воюй или работай».

Напомним, Кабмин в конце ноября изменил порядок бронирования военнообязанных, а также критерии и процедуру определения критически важных предприятий, ввел механизм бронирования через «Дія».

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