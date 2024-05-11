Начисление коммунальных услуг «по среднему»: как восстановить фактические показатели — Finance.ua

Начисление коммунальных услуг «по среднему»: как восстановить фактические показатели Сегодня 14:15 — Личные финансы

Начисление коммунальных услуг «по среднему»: как восстановить фактические показатели

Чтобы получать квитанции с правильной суммой, нужно своевременно подавать показания счетчика. Если вы просрочили срок передачи показаний, оператор системы распределения произведет начисления по среднесуточному потреблению или «по среднему».

Yasno рассказывает , что такое начисление «по среднему» и как сделать, чтобы счета формировались по фактическому потреблению.

Что такое начисление «по среднему»

В компании напомнили, что подавать показания счетчика необходимо в два последних календарных дня месяца и три дня следующего.

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Это гарантирует, что сумма в квитанции будет за фактически потребленную электроэнергию. Если подавать позже, то производится начисление «по среднему».

«Например, нужно подать показание за май, в котором 31 день. Клиент подал показание 15 мая. Оператор системы распределения знает, сколько потреблено за 15 дней, а по остальным дням мая — то есть 16 — у оператора показаний нет. Поэтому этот период для клиента рассчитают по среднему потреблению», — пишут на сайте компании.

Как происходит начисление «по среднему»

Для этого оператор системы распределения делает следующее:

берет объем потребления в аналогичный период, но за прошлый год;

делит этот объем на количество дней в месяце;



полученную цифру умножает на количество дней, в которых объем неизвестен. В нашем случае, это 16;



этот результат умножают на коэффициент прироста/снижения потребления электроэнергии;



объем, поданный клиентом, плюсуется с объемом, рассчитанным по среднему, и передается поставщику электроэнергии;



поставщик электроэнергии умножает этот объем на тариф и получается сумма к уплате.



Как восстановить фактические показатели

Прежде всего, нужно своевременно подавать показания счетчика. Как уже было сказано, это делается в последние два календарных дня месяца и в три дня следующего.

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Обязательно учитывайте количество дней в месяце. Если показания за май следует отправить 30−31 мая и 1−3 июня, то показания за июнь будут подаваться 29−30 июня и 1−3 июля. Данные принимаются даже если это выходные или государственные праздники.

Во-вторых, отправляйте данные онлайн. Это можно сделать за пару секунд наиболее удобным для вас способом — через чат-бот, мобильное приложение или личный кабинет на сайте.

Напомним, глава Госэнергонадзора Руслан Слободян допускает возможность повышения тарифов на электроэнергию в 2024 году, учитывая острую потребность энергетической отрасли в привлечении значительных финансовых ресурсов для восстановления энергообъектов после российских атак.

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