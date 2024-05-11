Начисление коммунальных услуг «по среднему»: как восстановить фактические показатели — Finance.ua

Начисление коммунальных услуг «по среднему»: как восстановить фактические показатели
Чтобы получать квитанции с правильной суммой, нужно своевременно подавать показания счетчика. Если вы просрочили срок передачи показаний, оператор системы распределения произведет начисления по среднесуточному потреблению или «по среднему».
Yasno рассказывает, что такое начисление «по среднему» и как сделать, чтобы счета формировались по фактическому потреблению.
Что такое начисление «по среднему»
В компании напомнили, что подавать показания счетчика необходимо в два последних календарных дня месяца и три дня следующего.
Это гарантирует, что сумма в квитанции будет за фактически потребленную электроэнергию. Если подавать позже, то производится начисление «по среднему».
«Например, нужно подать показание за май, в котором 31 день. Клиент подал показание 15 мая. Оператор системы распределения знает, сколько потреблено за 15 дней, а по остальным дням мая — то есть 16 — у оператора показаний нет. Поэтому этот период для клиента рассчитают по среднему потреблению», — пишут на сайте компании.
Как происходит начисление «по среднему»
Для этого оператор системы распределения делает следующее:
- берет объем потребления в аналогичный период, но за прошлый год;
- делит этот объем на количество дней в месяце;
- полученную цифру умножает на количество дней, в которых объем неизвестен. В нашем случае, это 16;
- этот результат умножают на коэффициент прироста/снижения потребления электроэнергии;
- объем, поданный клиентом, плюсуется с объемом, рассчитанным по среднему, и передается поставщику электроэнергии;
- поставщик электроэнергии умножает этот объем на тариф и получается сумма к уплате.
Как восстановить фактические показатели
Прежде всего, нужно своевременно подавать показания счетчика. Как уже было сказано, это делается в последние два календарных дня месяца и в три дня следующего.
Обязательно учитывайте количество дней в месяце. Если показания за май следует отправить 30−31 мая и 1−3 июня, то показания за июнь будут подаваться 29−30 июня и 1−3 июля. Данные принимаются даже если это выходные или государственные праздники.
Во-вторых, отправляйте данные онлайн. Это можно сделать за пару секунд наиболее удобным для вас способом — через чат-бот, мобильное приложение или личный кабинет на сайте.
Напомним, глава Госэнергонадзора Руслан Слободян допускает возможность повышения тарифов на электроэнергию в 2024 году, учитывая острую потребность энергетической отрасли в привлечении значительных финансовых ресурсов для восстановления энергообъектов после российских атак.
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