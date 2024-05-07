Что будет с мировыми ценами на нефть и газ: прогноз НБУ на три года — Finance.ua
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Что будет с мировыми ценами на нефть и газ: прогноз НБУ на три года

Энергетика
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Что будет с мировыми ценами на нефть и газ: прогноз НБУ на три года
Что будет с мировыми ценами на нефть и газ: прогноз НБУ на три года
Мировые цены на нефть будут относительно стабильны в 2024 году. Цены на газ в Европе существенно снизятся.
Об этом говорится в «Инфляционном отчете» Национального банка Украины (апрель 2024 года).

Цены на нефть

По прогнозу НБУ в текущем году мировые цены на нефть будут колебаться в пределах 80−90 долларов за баррель.
«Рекордная добыча в США, устойчивое наращивание производства Ливией, Ираном и Анголой на фоне вялого спроса со стороны Китая будут давить в сторону снижения цен. В то же время политика ограничения предложения ОПЕК+ и ожидаемое оживление спроса в США и странах Европы, в частности, благодаря будущему монетарному смягчению монетарной политики ведущих центробанков будут удерживать цены от снижения. В последующие годы нефть несколько подешевеет благодаря формированию профицита предложения», — говорится в обзоре.
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По данным НБУ, средняя цена нефти марки Brent в 2023 году упала на 17,2% до 82,6 долларов за баррель. НБУ прогнозирует, что в 2024 году цена вырастет на 2,2% до 84,4 долларов, в 2025 году упадет на 11,5% до 74,7 долларов, в 2026 году упадет на 2,1% до 73,1 долларов баррель.

Цены на газ

По прогнозу НБУ, цены на природный газ на европейском рынке будут постепенно снижаться благодаря увеличению производства СПГ, прежде всего в США и Катаре, поставке российского более дешевого газа в Китай и Индию, что уменьшает конкуренцию за СПГ со стороны стран Азии, а также увеличению производства энергии из возобновляемых источников и сбалансированному накоплению запасов
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«Но геополитическая напряженность будет оставаться ключевым источником неопределенности. Угрозы судоходству в Красном море привели к увеличению стоимости и продлению сроков доставки поставщиками. В случае эскалации этот фактор может привести к возобновлению ценового давления на рынках энергоносителей», — говорится в прогнозе.
По данным НБУ, цены на газ на хабе TTF в Нидерландах в 2023 году выросли и упали на 65,7% до 465,6 долларов за 1 тысячу кубометров. НБУ прогнозирует, что в 2024 году цены упадут на 26,8% до 340,8 долларов за тысячу кубометров, в 2025 году вырастут на 12,9% до 384,7 долларов, в 2026 году упадут на 12,5% до 336, 5 долларов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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