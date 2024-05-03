ОПЕК+ может продолжить сокращение добычи нефти — Reuters Сегодня 09:13 — Энергетика

Нефть

Группа стран-экспортеров нефти ОПЕК и их союзники еще не начали официальных переговоров о продолжении добровольного сокращения добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки после июня, но могут продолжить сокращение, если спрос не возобновится.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника из стран ОПЕК+.

ОПЕК+ осуществила ряд сокращений добычи с конца 2022 года на фоне роста добычи в США и других странах, не являющихся членами организации, а также из-за беспокойства относительно спроса, поскольку ведущие экономики борются с высокими процентными ставками, напоминает агентство.

ОПЕК+ в следующий раз встретится 1 июня в Вене, чтобы определить политику добычи нефти.

В ОПЕК не ответили на запрос Reuters о комментарии.

В настоящее время ОПЕК+ сокращает добычу на 5,86 млн баррелей в сутки, что составляет примерно 5,7% мирового спроса. Сокращение включает 3,66 млн баррелей в сутки членами ОПЕК+, которые будут действовать до конца 2024 года, и 2,2 млн баррелей в сутки добровольного сокращения некоторыми членами, срок действия которого истекает в конце июня.

«В этом году цены на нефть получили поддержку от конфликта на Ближнем Востоке, хотя беспокойство по поводу экономического роста и высоких процентных ставок все еще остается. В среду нефть марки Brent достигла семинедельного минимума и установилась на уровне 83,44 долларов за баррель», — добавляет агентство.

Три источника Reuters из стран, которые добровольно сократили поставки нефти, сообщили, что продолжение сокращения возможно.

По словам одного собеседника, сокращения могут продлить до конца года, а по словам другого, для того чтобы ОПЕК+ внесла какие-то изменения, нужен неожиданный скачок спроса.

Два других источника в ОПЕК+ сказали, что официальные переговоры еще не состоялись, а один из них сообщил, что ОПЕК+ еще не склоняется в ту или иную сторону относительно продолжения сокращения.

Економічна Правда По материалам:

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