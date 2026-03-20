Начинается финансирование ваучеров на жилье для ВПЛ
Правительство запускает финансирование жилищных ваучеров для перемещенных лиц. Программа должна помочь тысячам семей получить собственное жилье, однако средств может хватить не всем.
Об этом сообщил нардеп Павел Фролов.
Сколько денег выделили и кто получит помощь
На программу предусмотрено 6,6 млрд грн. Средства направят на новый компонент программы єВідновлення. Речь идет о поддержке ВПЛ с временно оккупированных территорий, имеющих статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны.
Ожидается, что это позволит обеспечить жильем более 3,3 тыс. семей, ранее проживавших на временно оккупированных территориях.
Напомним, с 1 декабря 2025 года для ВПЛ заработал новый инструмент, разработанный Министерством развития общин и территорий Украины — жилищные ваучеры на сумму 2 млн гривен, которые можно использовать для приобретения жилья.
«Функционал бронирования средств и последующего использования ваучеров уже подготовлен. Получатели смогут использовать их для приобретения жилья на первичном или вторичном рынке, инвестирования в новостройку в том числе на уплату первого взноса погашения платежа по ипотечному кредиту», — говорится в сообщении правительства.
Как работает жилищный ваучер
Каждая семья может получить ваучер номиналом в 2 млн грн. Его разрешено использовать на:
- приобретение жилья;
- строительство частного дома;
- погашение ипотеки;
- первый взнос по кредиту.
Спрос превышает возможности
После запуска программы 1 декабря 2025 года подано более 32 тыс. заявлений. Из них:
- 20 тыс. уже получили положительные решения;
- эти заявители ожидают выплат.
В то же время, ресурс на 2026 год рассчитан всего лишь на 10 тыс. семей. Это означает, что на всех заявителей денег не хватит, и правительству придется искать дополнительное финансирование.
Как определяется очередь
Место в очереди зависит от даты подачи заявки на финансирование ваучера в «Дії».
«Важно, что реальное место в очереди в рассрочку определяется датой обращения о финансировании ваучера в „Дії“, в случае его подтверждения срок реализации ваучера — 60 дней», — подчеркнул Фролов.
Ранее мы сообщали, что Реестр жилья, который должен стать основной базой для поиска доступного жилья для ВПЛ, пока не функционирует. Поэтому миллионы переселенцев не могут воспользоваться этим инструментом.
