Нацбанк запретил использовать кредитные средства для участия в азартных играх — Finance.ua

Нацбанк запретил использовать кредитные средства для участия в азартных играх
Национальный банк Украины вводит запрет на использование кредитных средств для участия в азартных играх.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
«Национальный банк с 22 июня 2024 г. вводит запрет на проведение платежных операций клиентов на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх за счет средств, полученных на условиях кредита», — сказано в сообщении.
Для чего это необходимо
В Нацбанке отмечаются, что соответствующая мера позволит минимизировать риски для безопасности и стабильности финансовой системы, уменьшит негативные последствия функционирования сферы азартных игр в сети интернет, будет способствовать защите прав потребителей и развитию ответственного потребительского кредитования.
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Напомним, ежедневные расходы украинцев в онлайн-казино составляют 400 миллионов гривен.
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 9256д о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усилению контроля за игорным бизнесом.
Президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет». В частности, документ предлагает ограничить доступ к азартным играм для военных.
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