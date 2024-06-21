Нацбанк запретил использовать кредитные средства для участия в азартных играх — Finance.ua

Нацбанк запретил использовать кредитные средства для участия в азартных играх Сегодня 15:01 — Кредит&Депозит

Нацбанк запретил использовать кредитные средства для участия в азартных играх

Национальный банк Украины вводит запрет на использование кредитных средств для участия в азартных играх.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Национальный банк с 22 июня 2024 г. вводит запрет на проведение платежных операций клиентов на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх за счет средств, полученных на условиях кредита», — сказано в сообщении.

Для чего это необходимо

В Нацбанке отмечаются, что соответствующая мера позволит минимизировать риски для безопасности и стабильности финансовой системы, уменьшит негативные последствия функционирования сферы азартных игр в сети интернет, будет способствовать защите прав потребителей и развитию ответственного потребительского кредитования.

Напомним, ежедневные расходы украинцев в онлайн-казино составляют 400 миллионов гривен.

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 9256д о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усилению контроля за игорным бизнесом.

Президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет». В частности, документ предлагает ограничить доступ к азартным играм для военных.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.