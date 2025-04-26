Нацбанк выпустил памятную монету к годовщине Чернобыльской катастрофы (фото) — Finance.ua
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Нацбанк выпустил памятную монету к годовщине Чернобыльской катастрофы (фото)

Казна и Политика
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Нацбанк выпустил памятную монету к годовщине Чернобыльской катастрофы (фото)
Нацбанк выпустил памятную монету к годовщине Чернобыльской катастрофы (фото)
Национальный банк Украины выпустил памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Лось европейский» к 39-летию аварии на ЧАЭС. Это пятая монета из серии, посвященной восстановлению дикой природы Чернобыльского заповедника.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Почему это важно

Лось европейский — крупнейший представитель семьи оленьих в Украине, занесенный в Красную книгу с 2017 года.
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Его возвращение в зону отчуждения стало символом силы природы и восстановления экосистем Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Как выглядит монета

На реверсе монеты на фоне пейзажа изображен лося европейского (элемент украшения — тампопечать), над которым вверху — лосица с малышом.
Нацбанк выпустил памятную монету к годовщине Чернобыльской катастрофы (фото)
На аверсе — в центре расположено символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы: стилизованный международный знак «Радиационная угроза», окутанный листьями, вокруг которого изображения животных, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения, в частности аисты черного, лошади Пржевальского, меда.
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Монета номиналом 5 гривен изготовлена ​​из нейзильбера. Тираж — 40 тысяч штук, из которых половина — в сувенирной упаковке.
Приобрести ее можно будет с 29 апреля 2025 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.
Кроме того, монеты будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (их перечень есть на сайте НБУ) по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.
По материалам:
Finance.ua
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