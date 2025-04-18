Нацбанк выпустил монету в форме пасхального яйца (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нацбанк выпустил монету в форме пасхального яйца (фото)

35
Нацбанк выпустил монету в форме пасхального яйца (фото)
Нацбанк выпустил монету в форме пасхального яйца (фото)
Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету «Великодня радість. Писанка», которая имеет форму традиционной украинской писанки.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Памятная монета «Великодня радість. Писанка» изготовлена ​​из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте составляет 31,1 г.
  • Монета украшена эмалью и локальной позолотой.
  • Ее номинал — 10 гривен.
  • Тираж монеты — до 15 000 штук.
Нацбанк выпустил монету в форме пасхального яйца (фото)
На реверсе монеты изображена традиционная писанка Одесской области, известная как «Сорокопуть» или «Казачьи левады». Писанка украшена сложными орнаментами, каждый из которых имеет глубокий смысл.
Читайте также
На аверсе монеты в центре композиции размещено стилизованное дерево жизни в форме дуба, усеянное 12 писанками с изображениями древних символов наших предков.
Приобрести монету можно будет скоро в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов, список которых размещен на сайте НБУ.
Напомним, во Всемирный день искусства, 15 апреля 2025 года, Нацбанк представил новую памятную монету «Мир искусства кутюрье. Любовь Панченко», посвященную многогранной личности, душе украинского искусства, выдающейся художнице-модельеру и шестидесятнице Любови Панченко.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems