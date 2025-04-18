Нацбанк выпустил монету в форме пасхального яйца (фото) — Finance.ua

Нацбанк выпустил монету в форме пасхального яйца (фото) Сегодня 14:14

Нацбанк выпустил монету в форме пасхального яйца (фото)

Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету «Великодня радість. Писанка», которая имеет форму традиционной украинской писанки.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Памятная монета «Великодня радість. Писанка» изготовлена ​​из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте составляет 31,1 г.

Монета украшена эмалью и локальной позолотой.

Ее номинал — 10 гривен.

Тираж монеты — до 15 000 штук.

На реверсе монеты изображена традиционная писанка Одесской области, известная как «Сорокопуть» или «Казачьи левады». Писанка украшена сложными орнаментами, каждый из которых имеет глубокий смысл.

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На аверсе монеты в центре композиции размещено стилизованное дерево жизни в форме дуба, усеянное 12 писанками с изображениями древних символов наших предков.

Приобрести монету можно будет скоро в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов, список которых размещен на сайте НБУ.

Напомним, во Всемирный день искусства, 15 апреля 2025 года, Нацбанк представил новую памятную монету «Мир искусства кутюрье. Любовь Панченко», посвященную многогранной личности, душе украинского искусства, выдающейся художнице-модельеру и шестидесятнице Любови Панченко.

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