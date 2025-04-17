Национальный банк представил новую памятную монету — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Национальный банк представил новую памятную монету

41
Во Всемирный день искусства, 15 апреля 2025 года, в Национальном центре «Украинский Дом» состоялась презентация новой памятной монеты «Мир искусства кутюрье. Любовь Панченко», посвященной многогранной личности, душе украинского искусства, выдающейся художнице-модельеру и шестидесятнице Любови Панченко.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Дизайн монеты

Памятная монета «Мир искусства кутюрье. Любовь Панченко» имеет номинал 10 гривен. Она изготовлена ​​из серебра 925 пробы, категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед», масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, диаметр — 38,6 мм. Группа монеты — гладкая с углубленными надписями обозначения металла, его пробы и логотипа Банкнотно-монетного двора.
На аверсе монеты изображен стилизованный портрет Любови Панченко, обрамленный элементами ее знаменитого произведения «Бучанская весна». Взгляд художницы, преисполненный творческой энергии и свободы, будто проникает через время и пространство, символизируя силу и преданность идеалам. Композиция подчеркивает тесную связь художницы с ее Родиной. Слева от портрета расположен малый Государственный Герб Украины, надпись Любовь Панченко; справа — год чеканки 2025, надпись Украина, номинал 10 и графический символ гривны ₴.
Фото: НБУ
Фото: НБУ
На реверсе монеты изображен фрагмент произведения «Бучанская весна» (элемент украшения — тампопечать), символически сочетающийся с портретом Любови Панченко, создавая целостную композицию. «Бучанская весна» — не просто картина, это своеобразный манифест красоты и несокрушимости духа, ведь именно в Буче художница родилась и жила. Этот образ навеки запечатлелся в памяти города и в сердцах почитателей таланта художницы, став символом веры в возрождение.
Фото: НБУ
Фото: НБУ
Художник — Андрей Сагач. Скульптор — Владимир Демьяненко.

Реализация монеты

Памятная монета «Мир искусства кутюрье. Любовь Панченко» введена в обращение 15 апреля 2025 года. Ее тираж — до 10 000 штук.
Приобрести эту монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 16 апреля 2025 года, а также у банков-дистрибьюторов (список которых указан на странице официального Интернет-представительства Национального банка).
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems