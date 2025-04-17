Национальный банк представил новую памятную монету — Finance.ua

Национальный банк представил новую памятную монету Сегодня 13:30

Во Всемирный день искусства, 15 апреля 2025 года, в Национальном центре «Украинский Дом» состоялась презентация новой памятной монеты «Мир искусства кутюрье. Любовь Панченко», посвященной многогранной личности, душе украинского искусства, выдающейся художнице-модельеру и шестидесятнице Любови Панченко.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Дизайн монеты

Памятная монета «Мир искусства кутюрье. Любовь Панченко» имеет номинал 10 гривен. Она изготовлена ​​из серебра 925 пробы, категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед», масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, диаметр — 38,6 мм. Группа монеты — гладкая с углубленными надписями обозначения металла, его пробы и логотипа Банкнотно-монетного двора.

На аверсе монеты изображен стилизованный портрет Любови Панченко, обрамленный элементами ее знаменитого произведения «Бучанская весна». Взгляд художницы, преисполненный творческой энергии и свободы, будто проникает через время и пространство, символизируя силу и преданность идеалам. Композиция подчеркивает тесную связь художницы с ее Родиной. Слева от портрета расположен малый Государственный Герб Украины, надпись Любовь Панченко; справа — год чеканки 2025, надпись Украина, номинал 10 и графический символ гривны ₴.

Фото: НБУ

На реверсе монеты изображен фрагмент произведения «Бучанская весна» (элемент украшения — тампопечать), символически сочетающийся с портретом Любови Панченко, создавая целостную композицию. «Бучанская весна» — не просто картина, это своеобразный манифест красоты и несокрушимости духа, ведь именно в Буче художница родилась и жила. Этот образ навеки запечатлелся в памяти города и в сердцах почитателей таланта художницы, став символом веры в возрождение.

Фото: НБУ

Художник — Андрей Сагач. Скульптор — Владимир Демьяненко.

Реализация монеты

Памятная монета «Мир искусства кутюрье. Любовь Панченко» введена в обращение 15 апреля 2025 года. Ее тираж — до 10 000 штук.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.