Нацбанк введет требования к ESG-стандартам банков — Finance.ua

Нацбанк введет требования к ESG-стандартам банков Сегодня 16:28 — Казна и Политика

Нацбанк введет требования к ESG-стандартам банков

Национальный банк активизирует внедрение стандартов ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) в банковском секторе Украины.

Об этом шла речь во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

ESG-менеджер Банка Кредит Днепр Вячеслав Иваненко отметил, что Нацбанк разработал план действий по внедрению ESG-принципов в банковской системе.

«План состоит из нескольких этапов. Это единый глоссарий, чтобы банки все равно понимали, о чем идет речь, и использовали одинаковые определения. Второе — все банки сейчас очень ждут разработки Белой книги с рекомендациями для финансового сектора. А также всеобщая унификация требований к клиентам», — пояснил он.

По его словам НБУ активно создает стимулы для ESG-трансформации, однако решающую роль в процессе играют сами банки.

«У банкиров есть подкомитет по ESG в Независимой ассоциации банков Украины. Это платформа для коммуникации банков, и именно сейчас благодаря этому взаимодействию банковский сектор делает реальные шаги по интеграции ESG-принципов в свою деятельность», — отметил Вячеслав Иваненко.

Заместитель начальника управления по работе с клиентами Кредитвест Банка Владимир Таузаков отметил, что НБУ сейчас проводит опрос банков относительно ESG-рисков.

«Пока у нас тоже есть такой запрос от Национального банка. Мы сейчас работаем над ним. НБУ хочет понимать, какая ситуация в каждом банке относительно ESG-рисков, а затем они будут нормативные требования распространять и определенные стандарты от банков требовать», — уверен банкир.

ESG-менеджер ОТП Банка Максим Олийнык акцентировал внимание на том, что банки с иностранным капиталом уже давно внедряют ESG-стандарты.

«Иностранные банки внедряли все это гораздо раньше, в связи с тем, что европейский регулятор давно на них уже начал давить. С этого года большое количество европейских компаний начало отчитываться согласно директиве ЕС о корпоративной отчетности по устойчивому развитию (CSRD) по новым стандартам ESRS. И это уже обязательное требование, а не так, как это было раньше, когда такая отчетность была добровольной на усмотрение компаний. И это также затронуло определенные украинские банки, которые также являются частью консолидированных отчетностей групп», — объяснил он.

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По его словам, ОТП Банк с этого года начал отчитываться по новым стандартам как часть группы OTP.

«В этом году мы уже отчитывались по стандартам ESRS и также прошли нефинансовый аудит. То есть для нас ESG — это не только то, что хочет украинский регулятор, но и то, что хочет европейский регулятор», — рассказал Максим Олийнык.

Ассоциация экспертов по устойчивому развитию ранее провела исследование банковского сектора Украины, охватившее 21 банк.

Почти половина банков понимают основные принципы ESG и активно внедряют их в свою деятельность. Треть банков делает значительные шаги в сфере социальной ответственности, в частности, уделяя внимание равенству и инклюзивности", — сообщил Вячеслав Иваненко.

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Фінансовий клуб По материалам:

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