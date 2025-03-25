Украинцы наращивают депозиты в банках: в какой валюте держат сбережения — Finance.ua

Украинцы наращивают депозиты в банках: в какой валюте держат сбережения Сегодня 17:01 — Кредит&Депозит

Украинцы наращивают депозиты в банках: в какой валюте держат сбережения

В феврале вклады украинцев выросли на 12,7 млрд грн.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

По состоянию на 1 марта 2025 г. общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 391,1 млрд грн. В феврале прирост на счетах украинцев составил 12,7 млрд грн.

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 марта 2025 года:

вклады в национальной валюте — 897,6 млрд грн (+14,0 млрд грн за февраль 2025 г.);

вклады в иностранной валюте — 493,5 млрд грн (-1,2 млрд грн за февраль 2025 г.).

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 марта 2025 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 10,8%. Сумма их вкладов составила 150,4 млрд грн.

Вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц. На 1 марта 2025 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит следующим образом:

Удельный вес вкладов физических лиц в участниках Фонда в соответствии с распределением банков Национальным банком Украины на группы выглядит так:

Структура вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) по срочности:

Напомним, ставки по депозитам будут однозначно расти, но это будет происходить постепенно, учитывая динамику самих депозитов и внутренних управленческих решений банков. Такое мнение высказал Сергей Колодий из Райффайзен Банка.

В Украине на 1 февраля 2025 года работал 61 банк, в которых физические лица держали 1 трлн 218,2 млрд гривен. За месяц сумма выросла на 1,7 млрд гривен. По данным НБУ, наибольшее количество денег населения в государственных ПриватБанке — 440,8 млрд гривен и Ощадбанке — 211,9 млрд гривен. На третьем частный Универсал Банк — 82,2 млрд гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.