Украинцы наращивают депозиты в банках: в какой валюте держат сбережения — Finance.ua
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Украинцы наращивают депозиты в банках: в какой валюте держат сбережения

Кредит&Депозит
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Украинцы наращивают депозиты в банках: в какой валюте держат сбережения
Украинцы наращивают депозиты в банках: в какой валюте держат сбережения
В феврале вклады украинцев выросли на 12,7 млрд грн.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
По состоянию на 1 марта 2025 г. общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 391,1 млрд грн. В феврале прирост на счетах украинцев составил 12,7 млрд грн.
Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 марта 2025 года:
  • вклады в национальной валюте — 897,6 млрд грн (+14,0 млрд грн за февраль 2025 г.);
  • вклады в иностранной валюте — 493,5 млрд грн (-1,2 млрд грн за февраль 2025 г.).
Украинцы наращивают депозиты в банках: в какой валюте держат сбережения
Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 марта 2025 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 10,8%. Сумма их вкладов составила 150,4 млрд грн.
Вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц. На 1 марта 2025 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит следующим образом:
Украинцы наращивают депозиты в банках: в какой валюте держат сбережения
Удельный вес вкладов физических лиц в участниках Фонда в соответствии с распределением банков Национальным банком Украины на группы выглядит так:
Украинцы наращивают депозиты в банках: в какой валюте держат сбережения
Структура вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) по срочности:
Украинцы наращивают депозиты в банках: в какой валюте держат сбережения
Напомним, ставки по депозитам будут однозначно расти, но это будет происходить постепенно, учитывая динамику самих депозитов и внутренних управленческих решений банков. Такое мнение высказал Сергей Колодий из Райффайзен Банка.
В Украине на 1 февраля 2025 года работал 61 банк, в которых физические лица держали 1 трлн 218,2 млрд гривен. За месяц сумма выросла на 1,7 млрд гривен. По данным НБУ, наибольшее количество денег населения в государственных ПриватБанке — 440,8 млрд гривен и Ощадбанке — 211,9 млрд гривен. На третьем частный Универсал Банк — 82,2 млрд гривен.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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