Нацбанк в прошлом году получил почти миллиард по кредитам рефинансирования обанкротившихся банков — Finance.ua

Нацбанк в прошлом году получил почти миллиард по кредитам рефинансирования обанкротившихся банков Сегодня 10:19

Нацбанк в прошлом году получил почти миллиард по кредитам рефинансирования обанкротившихся банков

Национальный банк за 2023 год получил 938,3 миллионов гривен на погашение проблемной задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Регулятор указал, что больше всего средств поступило от реализации заложенных имущественных прав по кредитным договорам — 480,7 млн ​​грн.

Также задолженность по предоставленным Нацбанком кредитам рефинансирования погашена за счет:

обращения взыскания на недвижимое и движимое имущество поручителя неплатежеспособного банка во внесудебном порядке путем его продажи — 298,6 млн грн;

реализации в пределах исполнительного производства или процедуры банкротства заложенного недвижимого имущества поручителей или приобретение в собственность Национального банка непроданного имущества — 93,1 млн грн;

других источников погашения задолженности — 65,9 млн. грн.

В НБУ добавили, что начиная с 2015 года, в общей сложности вернули 19,2 млрд грн задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков. По состоянию на 1 января 2024 г. ее остаток составляет 37,2 млрд грн.

Читайте также Нацбанк за год продал $28,8 млрд для поддержки курса гривны

Для возврата задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков, которые выводятся Фондом гарантирования вкладов физических лиц с рынка, в судах разных инстанций по искам НБУ продолжается рассмотрение 6 дел к имущественным поручителям об обращении взыскания на имущество, 13 дел — о банкротстве имущественных поручителей, а также 8 дел — с требованиями к финансовым поручителям.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.