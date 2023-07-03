Нацбанк усиливает контроль за внесением наличных через терминалы — Finance.ua

Нацбанк усиливает контроль за внесением наличных через терминалы
Национальный банк изменил требования к поставщикам платежных услуг при проведении операций по внесению наличных через программно-технический комплекс самообслуживания (ПТКС).
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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Какие новшества внедряются?
С 1 августа 2023 года добавляются реквизиты к квитанциям, которые формируются при проведении наличных операций с использованием платежных устройств, в частности через ПТКС.
Так, квитанции по результатам операций по внесению наличных с помощью ПТКС для ее зачисления на счета дополнительно должны содержать номер мобильного телефона плательщика.
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Также в случае инициирования операции по внесению наличных с помощью ПТКС для ее зачисления на счета плательщик при совершении такой операции должен:
- ввести номер мобильного телефона на экране ПТКС;
- получить на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного вызова);
- ввести на экране ПТКС одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;
- получить квитанцию.
Какие операции касаются требования?
Эти требования касаются операций по внесению наличных денег для ее зачисления на счета с помощью ПТКС.
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В то же время они не распространяются на такие популярные платежи, производимые через ПТКС, как:
- оплата коммунальных платежей (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);
- оплата билетов для железнодорожных перевозок (включая пригородные);
- оплата проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);
- оплата маршрутных пассажирских перевозок;
- пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте;
- уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.
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