Нацбанк усиливает контроль за внесением наличных через терминалы — Finance.ua

Нацбанк усиливает контроль за внесением наличных через терминалы Сегодня 17:01 — Личные финансы

Нацбанк усиливает контроль за внесением наличных через терминалы

Национальный банк изменил требования к поставщикам платежных услуг при проведении операций по внесению наличных через программно-технический комплекс самообслуживания (ПТКС).

Какие новшества внедряются?

С 1 августа 2023 года добавляются реквизиты к квитанциям, которые формируются при проведении наличных операций с использованием платежных устройств, в частности через ПТКС.

Так, квитанции по результатам операций по внесению наличных с помощью ПТКС для ее зачисления на счета дополнительно должны содержать номер мобильного телефона плательщика.

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Также в случае инициирования операции по внесению наличных с помощью ПТКС для ее зачисления на счета плательщик при совершении такой операции должен:

ввести номер мобильного телефона на экране ПТКС;

получить на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного вызова);

ввести на экране ПТКС одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;

получить квитанцию.

Какие операции касаются требования?

Эти требования касаются операций по внесению наличных денег для ее зачисления на счета с помощью ПТКС.

В то же время они не распространяются на такие популярные платежи, производимые через ПТКС, как:

оплата коммунальных платежей (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);

оплата билетов для железнодорожных перевозок (включая пригородные);

оплата проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);

оплата маршрутных пассажирских перевозок;

пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте;

уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.

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