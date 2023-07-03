Нацбанк усиливает контроль за внесением наличных через терминалы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нацбанк усиливает контроль за внесением наличных через терминалы

Личные финансы
105
Нацбанк усиливает контроль за внесением наличных через терминалы
Нацбанк усиливает контроль за внесением наличных через терминалы
Национальный банк изменил требования к поставщикам платежных услуг при проведении операций по внесению наличных через программно-технический комплекс самообслуживания (ПТКС).
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua

Какие новшества внедряются?

С 1 августа 2023 года добавляются реквизиты к квитанциям, которые формируются при проведении наличных операций с использованием платежных устройств, в частности через ПТКС.
Так, квитанции по результатам операций по внесению наличных с помощью ПТКС для ее зачисления на счета дополнительно должны содержать номер мобильного телефона плательщика.
Читайте также
Также в случае инициирования операции по внесению наличных с помощью ПТКС для ее зачисления на счета плательщик при совершении такой операции должен:
  • ввести номер мобильного телефона на экране ПТКС;
  • получить на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного вызова);
  • ввести на экране ПТКС одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;
  • получить квитанцию.

Какие операции касаются требования?

Эти требования касаются операций по внесению наличных денег для ее зачисления на счета с помощью ПТКС.
Читайте также
В то же время они не распространяются на такие популярные платежи, производимые через ПТКС, как:
  • оплата коммунальных платежей (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);
  • оплата билетов для железнодорожных перевозок (включая пригородные);
  • оплата проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);
  • оплата маршрутных пассажирских перевозок;
  • пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте;
  • уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.