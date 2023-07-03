НБУ изменил правила работы валютообменных пунктов — Finance.ua

НБУ изменил правила работы валютообменных пунктов Сегодня 10:02 — Валюта

НБУ изменил правила работы валютообменных пунктов

Национальный банк Украины с 1 июля расширил список исключений из действующих административных ограничений с целью дальнейшей стабилизации ситуации с обменом наличной иностранной валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Что изменилось

С 1 июля 2023 года Национальный банк разрешил небанковским финансовым учреждениям снимать без ограничений по сумме национальную и иностранную валюту с их счетов в банках для подкрепления наличными касс или касс обособленных подразделений.

Для чего это необходимо

Это будет способствовать расширению предложения иностранной валюты, не имеющей признаков значительного износа или повреждения, на наличном валютном рынке, где могут покупать и продавать иностранную валюту граждане.

Кроме того, предоставление разрешения небанковским финансовым учреждениям снимать без ограничений наличную гривну позволит поддерживать на должном уровне гривневую ликвидность последних, что важно для бесперебойного приема ими наличной иностранной валюты у граждан.

Таким образом, НБУ придал весомый импульс для дальнейшей стабилизации ситуации с обменом наличной иностранной валюты. Так, благодаря введенным изменениям небанковские финансовые учреждения получат бесперебойный доступ к наличной иностранной валюте без признаков значительного износа или повреждения, который уже имеют банки. Соответственно, это положительно повлияет на состояние наличной иностранной валюты, к которой имеют доступ граждане.

Условия, которые должны соблюдать финучреждения

Чтобы предоставленное разрешение использовалось исключительно с целью обеспечения стабильной ситуации на валютном рынке, НБУ определил условия, которые должны соблюдать небанковские финансовые учреждения.

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Объем снятой наличности в гривне или иностранной валюте небанковским финансовым учреждением не должен превышать объем средств в гривне или иностранной валюте, ранее зачисленной на их счет в банке, в частности:

на счет в гривне небанковское финансовое учреждение может относить средства, полученные благодаря проведению валютно-обменных операций и от продажи безналичной иностранной валюты;

на счет в иностранной валюте — денежные средства, полученные от проведения валютно-обменных операций и в качестве возмещения за принятые на инкассо банкноты иностранной валюты.

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