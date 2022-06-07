Нацбанк спрогнозировал цены на топливо — Finance.ua

Нацбанк спрогнозировал цены на топливо

Сегодня 12:02 — Энергетика

Нацбанк спрогнозировал цены на топливо

Национальный банк ожидает стабилизации цен на топливном рынке.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре за май.

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«Основные причины дефицита — разрушение российскими захватчиками топливной инфраструктуры и НПЗ, блокировка портов, более дорогая и более продолжительная логистика», — говорится в обзоре.

Регулятор напоминает, что 17 мая Кабмин отказался от государственного регулирования цен на топливо, чтобы операторы могли насытить рынок нефтепродуктов.

«В то же время мировые цены на нефть остаются высокими — выросли до 121 доллара за баррель. Как следствие, ожидается стабилизация цен на топливо, однако на высоком уровне», — считают в НБУ.

Справка Finance.ua:

ситуация с топливом в Украине начала улучшаться. Очереди на заправках по-прежнему есть, но бензин можно купить по 50-52 гривны за литр, дизтопливо по 55-58 гривен.

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