Нацбанк спрогнозировал цены на топливо — Finance.ua

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Нацбанк спрогнозировал цены на топливо

Сегодня 12:02Энергетика
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Нацбанк спрогнозировал цены на топливоНацбанк спрогнозировал цены на топливо
Национальный банк ожидает стабилизации цен на топливном рынке.
Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре за май.
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«Основные причины дефицита — разрушение российскими захватчиками топливной инфраструктуры и НПЗ, блокировка портов, более дорогая и более продолжительная логистика», — говорится в обзоре.
Нацбанк спрогнозировал цены на топливо
Регулятор напоминает, что 17 мая Кабмин отказался от государственного регулирования цен на топливо, чтобы операторы могли насытить рынок нефтепродуктов.
Нацбанк спрогнозировал цены на топливо
«В то же время мировые цены на нефть остаются высокими — выросли до 121 доллара за баррель. Как следствие, ожидается стабилизация цен на топливо, однако на высоком уровне», — считают в НБУ.

Справка Finance.ua:

  • ситуация с топливом в Украине начала улучшаться. Очереди на заправках по-прежнему есть, но бензин можно купить по 50-52 гривны за литр, дизтопливо по 55-58 гривен.

Дефицит топлива в Украине: почему так произошло и когда он закончится

По материалам: Корреспондент.net
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