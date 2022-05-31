Польша уже не поставляет Украине топливо бесплатно — Finance.ua

Польша уже не поставляет Украине топливо бесплатно

Польша уже не поставляет Украине топливо бесплатно

Польша прекратила безвозмездные поставки горючего в Украину, которые осуществляла в начале российского вторжения и после бомбардировки Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Пока это коммерческие поставки компании Orlen.

Об этом в интервью BiznesAlert заявила министр энергетики и климатических изменений Польши Анна Москва.

"В начале войны и после бомбардировки НПЗ мы бесплатно отправляли это топливо. В настоящее время это коммерческие поставки Orlen, которые приложили большие логистические усилия.

Обычно эти поставки происходят по трубопроводам, поэтому пришлось создавать новые каналы поставки", — сказала она.

По ее словам, польские нефтяные компании «хорошо» работают в Украине, а бесплатные поставки топлива были «реакцией на кризисную ситуацию»

В мае министерства инфраструктуры Украины и Польши достигли договоренности об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива.

Кроме того, вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам переговоров с министром климата и окружающей среды Анной Москвой 18 мая договорились, что Польша передаст из своих запасов Украине 25 тысяч тонн бензина для насыщения рынка топлива на фоне его дефицита.

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