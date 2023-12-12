Нацбанк собрал на ВСУ «смелых» монет на 4,3 млн грн — Finance.ua

Нацбанк собрал на ВСУ «смелых» монет на 4,3 млн грн Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Нацбанк собрал на ВСУ «смелых» монет на 4,3 млн грн

Участники второй волны благотворительной акции «Смелая гривна» собрали монетами 4,3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Акция, прежде всего, была направлена на детей и молодежь, которые имели возможность принять участие в сборе монет в своих учебных заведениях.

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Участие в акции в этом году приняли более 2,5 тысяч учебных заведений со всех уголков Украины, даже с временно оккупированных территорий.

Сбор монет длился по всей Украине в течение трех месяцев — с 4 сентября по 8 декабря этого года. Сумма собранных средств перечислялась на спецсчет Национального банка, открытый для нужд сил обороны Украины.

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Каждый мог передать для помощи украинским военным монеты номиналами 10, 50 копеек и 1, 2, 5, 10 гривен через широкую сеть банков-партнеров: ПриватБанк , Ощадбанк, ПУМБ.

Кроме того, можно было передать неплатежные монеты 1, 2, 5, 25 копеек, положив их в ящик в отделениях ПУМБа. Эквивалент этих монет также перечислен на спецсчет.

Справка Finance.ua:

24 февраля 2022 года Национальный банк открыл специальный счет для помощи украинским защитникам. Денежные средства на него поступают как от граждан и предприятий Украины, так и от международного сообщества. С начала полномасштабной войны на этот счет перечислено более 31,4 миллиарда гривен, из них более 30 миллиардов гривен уже перечислено на нужды обороны;

Национальный банк впервые инициировал благотворительную акцию «Смелая гривна» в 2022 году. Во время первой волны акции к благотворительному сбору монет для поддержки украинских защитников плдключились более 2400 коллективов, из них 81% - это учебные заведения.

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