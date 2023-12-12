Нацбанк собрал на ВСУ «смелых» монет на 4,3 млн грн — Finance.ua
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Нацбанк собрал на ВСУ «смелых» монет на 4,3 млн грн

Казна и Политика
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Нацбанк собрал на ВСУ «смелых» монет на 4,3 млн грн
Нацбанк собрал на ВСУ «смелых» монет на 4,3 млн грн
Участники второй волны благотворительной акции «Смелая гривна» собрали монетами 4,3 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Акция, прежде всего, была направлена на детей и молодежь, которые имели возможность принять участие в сборе монет в своих учебных заведениях.
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Участие в акции в этом году приняли более 2,5 тысяч учебных заведений со всех уголков Украины, даже с временно оккупированных территорий.
Сбор монет длился по всей Украине в течение трех месяцев — с 4 сентября по 8 декабря этого года. Сумма собранных средств перечислялась на спецсчет Национального банка, открытый для нужд сил обороны Украины.
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Каждый мог передать для помощи украинским военным монеты номиналами 10, 50 копеек и 1, 2, 5, 10 гривен через широкую сеть банков-партнеров: ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ.
Кроме того, можно было передать неплатежные монеты 1, 2, 5, 25 копеек, положив их в ящик в отделениях ПУМБа. Эквивалент этих монет также перечислен на спецсчет.

Справка Finance.ua:

  • 24 февраля 2022 года Национальный банк открыл специальный счет для помощи украинским защитникам. Денежные средства на него поступают как от граждан и предприятий Украины, так и от международного сообщества. С начала полномасштабной войны на этот счет перечислено более 31,4 миллиарда гривен, из них более 30 миллиардов гривен уже перечислено на нужды обороны;
  • Национальный банк впервые инициировал благотворительную акцию «Смелая гривна» в 2022 году. Во время первой волны акции к благотворительному сбору монет для поддержки украинских защитников плдключились более 2400 коллективов, из них 81% - это учебные заведения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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