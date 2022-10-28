Нацбанк разработал альтернативный сценарий макропрогноза на случай затягивания войны до середины 2024 года — Finance.ua

Нацбанк разработал альтернативный сценарий макропрогноза на случай затягивания войны до середины 2024 года Сегодня 21:05 — Казна и Политика

Нацбанк разработал альтернативный сценарий макропрогноза на случай затягивания войны до середины 2024 года

Рост экономики Украины при затягивании войны до середины 2024 года составит 1,9% в 2023 году и 2,5% в 2024 году, а валовые международные резервы в 2024 году упадут до критического уровня в $12,6 млрд.

Такой альтернативный сценарий макропрогноза представил Национальный банк Украины в инфляционном отчете.

«В случае реализации сценария с длительным сохранением высоких рисков безопасности перспективы восстановления экономики Украины в следующем году существенно ухудшатся. Более длительный период подавленного спроса, низкой инвестиционной активности и логистические ограничения будут основными сдерживающими факторами роста ВВП. В таких условиях полноценное восстановление начнется не ранее 2024 года» , — отмечает Нацбанк.

Он уточняет, что рост реального ВВП на уровне около 2% ожидается только благодаря частичной адаптации бизнеса к войне и активной международной финансовой помощи.

Его базовый сценарий предполагает завершение активной фазы боевых действий в середине 2023 года и рост ВВП в следующем году на 4% (после падения на 31,5% в этом году) и на 5,2% — в 2024 году с увеличением резервов к концу 2024 года до $27,4 млрд.

«НБУ не прогнозирует ход военных событий, однако должен делать разные предположения относительно них как определяющего фактора влияния на экономику... Сроки победы в развязанной полномасштабной войне стали главным фактором, определяющим состояние и перспективы развития украинской экономики», — объясняет центробанк необходимость разработки альтернативного сценария.

В нем предусматривается снижение инфляции с 30% в этом году до 13,4% в следующем году вместо 20,8% в базовом из-за предположения, что повышение тарифов на газ и отопление до 50% от паритета произойдет только в 2024 году. В результате инфляция на 2024 год в альтернативном сценарии оценивается в 19,6% против 9,4% в базовом.

Среди других предположений альтернативного сценария — полное открытие морских портов на год позже по сравнению с базовым — только со второй половины 2024 года, а также продолжение оттока населения из страны в следующем году в размере 1,4 млн в дополнение к 8 млн в этом. Предполагается, что беженцы начнут возвращаться только в 2024 году в небольшом количестве — 0,6 млн, в то время как базовый сценарий предполагает возврат 0,4 млн уже в 2023 году и 2,5 млн — в 2024 году.

«Большинство других предположений, в частности, активная международная финансовая помощь, наличие программы с МВФ, сохраняются и для указанного (альтернативного) сценария», — уточняет НБУ.

В альтернативном сценарии экспорт существенно сократится, что усугубит финансовые трудности бизнеса, а у аграриев снизится мотивация к расширению деятельности, сократятся ресурсы для проведения посевных кампаний, что приведет к уменьшению урожая в 2023 и 2024 годах, отмечается в отчете.

«Фискальная политика останется мягкой из-за необходимости обеспечивать расходы на нужды обороны и поддержку населения. Соответственно возрастет потребность в наращивании дефицита бюджета, что отсрочит фискальную консолидацию и обусловит более высокий уровень государственного долга», — добавил Нацбанк.

Он отметил, что роль международной поддержки в финансировании дефицита будет определяющей, что позволит избежать дальнейшей монетизации госдолга НБУ. Однако из-за значительного наращивания долговой нагрузки возрастет потребность в постепенном переходе к более жесткой фискальной политике в послевоенный период.

«Риски макрофинансовой дестабилизации для этого сценария значительно выше, чем для базового, поэтому проведение взвешенной макроэкономической политики и поддержка от международных партнеров будут критически важны», — подчеркнул Нацбанк.

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