Нацбанк разработал альтернативный сценарий макропрогноза на случай затягивания войны до середины 2024 года — Finance.ua
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Нацбанк разработал альтернативный сценарий макропрогноза на случай затягивания войны до середины 2024 года

Казна и Политика
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Нацбанк разработал альтернативный сценарий макропрогноза на случай затягивания войны до середины 2024 года
Нацбанк разработал альтернативный сценарий макропрогноза на случай затягивания войны до середины 2024 года
Рост экономики Украины при затягивании войны до середины 2024 года составит 1,9% в 2023 году и 2,5% в 2024 году, а валовые международные резервы в 2024 году упадут до критического уровня в $12,6 млрд.
Такой альтернативный сценарий макропрогноза представил Национальный банк Украины в инфляционном отчете.
«В случае реализации сценария с длительным сохранением высоких рисков безопасности перспективы восстановления экономики Украины в следующем году существенно ухудшатся. Более длительный период подавленного спроса, низкой инвестиционной активности и логистические ограничения будут основными сдерживающими факторами роста ВВП. В таких условиях полноценное восстановление начнется не ранее 2024 года» , — отмечает Нацбанк.
Он уточняет, что рост реального ВВП на уровне около 2% ожидается только благодаря частичной адаптации бизнеса к войне и активной международной финансовой помощи.
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Его базовый сценарий предполагает завершение активной фазы боевых действий в середине 2023 года и рост ВВП в следующем году на 4% (после падения на 31,5% в этом году) и на 5,2% — в 2024 году с увеличением резервов к концу 2024 года до $27,4 млрд.
«НБУ не прогнозирует ход военных событий, однако должен делать разные предположения относительно них как определяющего фактора влияния на экономику... Сроки победы в развязанной полномасштабной войне стали главным фактором, определяющим состояние и перспективы развития украинской экономики», — объясняет центробанк необходимость разработки альтернативного сценария.
В нем предусматривается снижение инфляции с 30% в этом году до 13,4% в следующем году вместо 20,8% в базовом из-за предположения, что повышение тарифов на газ и отопление до 50% от паритета произойдет только в 2024 году. В результате инфляция на 2024 год в альтернативном сценарии оценивается в 19,6% против 9,4% в базовом.
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Среди других предположений альтернативного сценария — полное открытие морских портов на год позже по сравнению с базовым — только со второй половины 2024 года, а также продолжение оттока населения из страны в следующем году в размере 1,4 млн в дополнение к 8 млн в этом. Предполагается, что беженцы начнут возвращаться только в 2024 году в небольшом количестве — 0,6 млн, в то время как базовый сценарий предполагает возврат 0,4 млн уже в 2023 году и 2,5 млн — в 2024 году.
«Большинство других предположений, в частности, активная международная финансовая помощь, наличие программы с МВФ, сохраняются и для указанного (альтернативного) сценария», — уточняет НБУ.
В альтернативном сценарии экспорт существенно сократится, что усугубит финансовые трудности бизнеса, а у аграриев снизится мотивация к расширению деятельности, сократятся ресурсы для проведения посевных кампаний, что приведет к уменьшению урожая в 2023 и 2024 годах, отмечается в отчете.
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«Фискальная политика останется мягкой из-за необходимости обеспечивать расходы на нужды обороны и поддержку населения. Соответственно возрастет потребность в наращивании дефицита бюджета, что отсрочит фискальную консолидацию и обусловит более высокий уровень государственного долга», — добавил Нацбанк.
Он отметил, что роль международной поддержки в финансировании дефицита будет определяющей, что позволит избежать дальнейшей монетизации госдолга НБУ. Однако из-за значительного наращивания долговой нагрузки возрастет потребность в постепенном переходе к более жесткой фискальной политике в послевоенный период.
«Риски макрофинансовой дестабилизации для этого сценария значительно выше, чем для базового, поэтому проведение взвешенной макроэкономической политики и поддержка от международных партнеров будут критически важны», — подчеркнул Нацбанк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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