Украина ожидает 2,5 млрд евро макрофина от ЕС в ноябре и 0,5 млрд евро в декабре — Finance.ua
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Украина ожидает 2,5 млрд евро макрофина от ЕС в ноябре и 0,5 млрд евро в декабре

Казна и Политика
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Украина ожидает 2,5 млрд евро макрофина от ЕС в ноябре и 0,5 млрд евро в декабре
Украина ожидает 2,5 млрд евро макрофина от ЕС в ноябре и 0,5 млрд евро в декабре
Украина ожидает поступления следующего транша макрофинансовой помощи Евросоюза в размере 2,5 млрд евро в ноябре этого года.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко агентству «Интерфакс-Украина».
«Мы из макрофинансовой помощи, которую подписали на 9 млрд, получили 3 млрд. Сейчас ожидаем 2,5 млрд в ноябре и 0,5 млрд — в декабре», — сказал глава Минфина.
По его словам, еще относительно 3 млрд евро продолжаются внутренние дебаты в ЕС, в какой форме их предоставить.
«Мы, конечно, говорим, что нам они нужны», — объяснил позицию Украины по поводу указанных последних 3 млрд евро макрофинпомощи Марченко.
Обновленные сроки поступления следующих траншей макрофинпомощи ЕС подтвердил 26 октября генеральный директор бюджетного департамента Еврокомиссии Герт-Ян Купман.
По его словам, в Еврокомиссии уже запланировано финансирование Украины на следующий год согласно заявленным президентом Урсулой фон дер Ляйен ориентирам: по 1,5 млрд евро ежемесячно и 18 млрд в целом в год, что покрыло бы почти 50% финансовых потребностей Украины, о которых объявил Минфин.
Напомним, на саммите в октябре лидеры ЕС достигли принципиального согласия по выделению Украине в следующем году регулярной ежемесячной помощи в размере 1,5 млрд евро и поручили министрам финансов разработать механизм выплаты этих средств.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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