Нацбанк проведет открытое тестирование е-гривны в 2025 году — Finance.ua

Нацбанк проведет открытое тестирование е-гривны в 2025 году Сегодня 18:13 — Казна и Политика

Нацбанк проведет открытое тестирование е-гривны в 2025 году

Национальный банк Украины планирует провести пилотный проект по выпуску в обращение собственных цифровых денег — е-гривен.

Об этом НБУ сообщил в комментарии Экономической правде.

«Сейчас мы планируем, что пилотный проект состоится в 2025 году, но есть ряд факторов, которые могут повлиять на изменение этих сроков. В частности, нужно учитывать готовность участников финансового рынка участвовать в указанном пилоте, а также определить технологического партнера, который предоставит для тестирования е-гривне свое технологическое решение, которое будет отвечать требованиям Национального банка и архитектуре е-гривны, и осуществить настройку соответствующей инфраструктуры», — отмечают в регуляторе.

Тестирование е-гривен будет проходить в открытой среде с реальными пользователями и поставщиками платежных услуг. То есть воспользоваться электронной формой гривны смогут все желающие. В основе е-гривен будет лежать технология DLT (Distributed Ledger Technology).

«Целью пилота является тестирование е-гривны для определения технологических перспектив выполнения функций денег, удовлетворения потребностей пользователей платежных услуг и проверка гипотез по программированности», — добавляют в Нацбанке.

Е-гривна — это украинский аналог цифровой валюты центрального банка (CBDC). Это третья форма денег, которая будет существовать вместе с наличными и денежными средствами на банковских счетах (безналичными). В отличие от последних, электронные деньги не будут нуждаться в посредниках (таких как банки или небанковские финансовые организации), а будут прямыми обязательствами центрального банка (как и наличные), хотя будут существовать в цифровой форме.

Читайте также НБУ презентовал проект концепции э-гривны

Украина была одним из первых государств мира, которые начали тестировать собственные CBDC. В сентябре-декабре 2018 года провели первые практические испытания. Тогда совместно с компаниями-партнерами проекта НБУ создал целую среду функционирования е-гривны, в которой пользователи — работники Нацбанка — могли переводить друг другу средства, пополнять счет мобильного и т. п.

В рамках пилотного проекта выпустили 5443 е-гривны. С ними проведено 208 операций перевода между е-кошельками, 82 — пополнение, 42 — обмена е-гривен на безналичные деньги, 40 — донатов и 19 — пополнение мобильного счета (оператора LifeCell).

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.