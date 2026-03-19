Нацбанк принял решение по учетной ставке

Нацбанк Украины
Правление Нацбанка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%. НБУ откладывает дальнейшее смягчение процентной политики из-за рисков усиления инфляционного давления и ухудшения инфляционных ожиданий.
Об этом идет речь на сайте регулятора.
«Это решение поддержит привлекательность гривневых инструментов, устойчивость валютного рынка и контролируемость ожиданий с целью сохранения умеренной инфляции в этом году и ее приведения в 5% цели на горизонте политики», — комментируют решение в Нацбанке.
В то же время, в случае сохранения рисков для ценовой динамики, НБУ воздержится от дальнейшего смягчения процентной политики, а при их усилении — будет готов повысить учетную ставку и принять дополнительные меры.

Что с инфляцией

После продолжительного периода снижения общая инфляция в феврале незначительно ускорилась — годовая инфляция составила 7,6%, базовая осталась на уровне 7,0%.
Цены на горючее, услуги и сырые продукты росли быстрее, чем ожидалось, а обработанные продукты подорожали немного медленнее. Общая инфляция немного превысила прогноз НБУ, а базовая отвечала ему.
В то же время, ожидания домохозяйств относительно роста цен ухудшились, вероятно из-за сложной ситуации в энергетике и подорожания товаров повседневного потребления.

Влияние событий на Ближнем Востоке

Ситуация в энергетике Украины в последнее время улучшилась, что должно ограничить давление на цены.
В то же время, война на Ближнем Востоке привела к удорожанию нефти и газа, что уже ощущается на внутреннем рынке. Из-за этого инфляция в ближайшие месяцы может быть несколько выше январского прогноза НБУ. Однако дальнейшее развитие ситуации остается неопределенным.

Внешняя помощь и международные резервы

С начала года Украина получила 5,5 млрд долл. США официального финансирования, что позволило правительству покрыть критические бюджетные нужды и сохранить запас средств для будущих расходов.
Международные резервы на конец февраля составляли около 55 млрд долл. США, что поддерживает стабильность валютного рынка.
Такой уровень резервов поддерживает высокую способность НБУ обеспечивать устойчивость валютного рынка.
В последние недели доллар подорожал к большинству валют, в том числе гривне, из-за геополитической неопределенности. Курс гривны к евро и другим валютам основных торговых партнеров изменился незначительно.

Основные вызовы для инфляционной динамики и экономического развития

Война остается основным риском, создавая опасности для цен и экономической активности.
Усилились риски из-за обострения геополитической ситуации в мире. Продолжающаяся война на Ближнем Востоке может привести к значительному росту мировых цен на энергоресурсы, что усилит инфляционное давление в Украине и даст россии больше ресурсов для ведения войны.
Прочие риски включают:
  • возможные перебои или уменьшение объемов международного финансирования;
  • дополнительные потребности бюджета на оборону и восстановление;
  • обострение или продолжение внешних конфликтов, что может повлиять на поддержку Украины.
«Однако, учитывая все большую вовлеченность европейского сообщества в украинские вопросы, сохраняется также вероятность реализации и положительных сценариев. Они, в частности, связаны с усилением военной и финансовой поддержки партнеров и достижением существенного прогресса в обеспечении справедливого и долгосрочного мира для Украины», — отмечают в Нацбанке.

Как это повлияет на гривневые инвестиции

Несмотря на некоторое снижение рыночных ставок после смягчения процентной политики НБУ в январе, гривневые инструменты остаются привлекательными для инвесторов. Объемы срочных депозитов физических лиц в банках и портфель их вложений в ОВГЗ росли.
В то же время регулятор учел усиление внешних рисков, ухудшение инфляционных ожиданий населения и повышение волатильности на валютном рынке. Поэтому НБУ считает целесообразным сейчас воздержаться от дальнейшего снижения учетной ставки, заложенного в январском прогнозе.
Что даст сохранение учетной ставки на постоянном уровне:
  • поддержит интерес к гривневым активам;
  • поспособствует обеспечению устойчивости валютного рынка;
  • поможет в контроле инфляционных процессов на фоне роста экономической и геополитической неопределенности.
В то же время, это не будет создавать угроз для дальнейшего развития кредитования, что продолжает расти темпами более 30% в годовом измерении.

Что дальше

НБУ продолжит реагировать на реальные тенденции и изменение рисков для цен, валютного рынка и инфляционных ожиданий.
  • При высоких проинфляционных рисках регулятор воздержится от смягчения политики.
  • Если риски будут расти, НБУ готов повысить учетную ставку и принять дополнительные меры для поддержания ценовой стабильности.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НБУПроцентные ставкиКредиты
