Гривна просела до 44: почему растет курс доллара и что дальше Сегодня 14:03 — Валюта

Через неделю доллар укрепился

На прошлой неделе гривна заметно ослабла — курс доллара превысил отметку 44 грн. В конце недели Нацбанк попытался сдержать падение.

Об этом говорится в обзоре ICU.

Что происходит с курсом

Самый высокий уровень зафиксировали в четверг — официальный курс установили на уровне 44,16 грн за доллар.

В то же время на межбанковском рынке котировки достигали в четверг 44,3 грн/$.

По состоянию на понедельник (16.03) курс немного откатился — до 44,14 грн/$.

В итоге за неделю гривна ослабла на 0,9%, а с начала года уже на 4,2%.

НБУ активно вмешивается

Чтобы умерить ситуацию, Национальный банк существенно увеличил продажу валюты. За неделю на рынок вышло более $1 млрд, причем значительную часть регулятор продал в конце недели.

Как говорят в ICU, дефицит валюты сократился незначительно — всего на 6%, до $594 млн. В то же время, спрос на валюту вырос на межбанке, но уменьшился среди населения.

Аналитики ожидают, что в ближайшее время НБУ постарается стабилизировать ситуацию и вернуть курс ниже 44 грн за доллар.

«Ослабление гривны будет положительно сказываться на конвертации валюты от международной помощи, однако вряд ли НБУ ставит своей целью существенно девальвировать гривну в этом году свыше текущего уровня. Поэтому мы ожидаем, что НБУ будет пытаться полностью обуздать чрезмерные дисбалансы на валютном рынке и вернуть на этой неделе курс по крайней мере до 4-х, меньше ICU.

Что происходит с ОВГЗ

Параллельно инвесторы активнее покупают более длинные облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ).

На прошлой неделе фокус инвесторов был преимущественно на ОВГЗ со сроком погашения от года до двух. На эти инструменты пришлось 42% всех сделок на вторичном рынке.

Еще 36% всех торгов гривневыми ОВГЗ было заключено с бумагами со сроком обращения от двух до трех лет.

Доля бумаг со сроком погашения до года составила всего 17%.

Это существенно отличается от первой недели марта, когда торги распределялись почти равномерно между этими тремя группами, отмечают в ICU.

Эксперты фиксируют, что доходность сделок по гривневым инструментам на вторичном рынке продолжает падать.

Следует отметить, что текущая средневзвешенная доходность бумаг с погашением в марте 2029 года по меньшей мере на 20 б.п. ниже доходности ОВГЗ с погашением в сентябре 2028 года.

«Постепенные шаги Минфина на первичном рынке по снижению доходностей значительно опережали НБУ в его смягчении монетарной политики. Они оказали существенное влияние на доходности на вторичном рынке», — фиксируют аналитики.

Существенно сужается премия за срочность, а кривая доходностей местами даже приобретает инверсивность (когда доходности бумаг с более длительными сроками обращения ниже доходности инструментов с более короткими сроками обращения) из-за желания инвесторов зафиксировать текущие уровни доходности на более длительный срок.

«Несмотря на то, что мы не ожидаем изменения учетной ставки на заседании правления НБУ по монетарной политике на этой неделе, Нацбанк может смягчить свою монетарную политику в течение года. Поэтому Минфин будет продолжать стимулировать инвесторов к конкуренции на первичном рынке, а снижение доходностей ОВГЗ может продолжаться и дальше, хоть и с меньшей интенсивностью», — говорится в прогнозе.

