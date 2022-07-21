Нацбанк принял решение по учетной ставке — Finance.ua
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Нацбанк принял решение по учетной ставке

Кредит&Депозит
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Нацбанк принял решение по учетной ставке
Нацбанк принял решение по учетной ставке
Национальный банк не изменил уровень учетной ставки и оставил ее 25%.
Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, информирует пресс-служба НБУ.
«Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых. Принятое в июне решение о повышении учетной ставки и в дальнейшем будет отражаться на росте рыночных ставок. Увеличение привлекательности гривневых активов вместе с корректировкой официального обменного курса и дополнительными мерами экономической политики снизит спрос на валютном рынке. Учитывая запланированные поступления официального финансирования, это поможет поддерживать достаточный уровень международных резервов и, соответственно, обеспечивать курсовую и макрофинансовую стабильность», — говорится в сообщении.
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Инфляция стремительно росла и достигла 21,5% г/г в июне преимущественно вследствие шоков, вызванных войной, и из-за глобального ценового давления.
Война привела к нарушению цепочек поставок, сокращению предложения отдельных товаров, увеличению издержек бизнеса, физическому разрушению производственных мощностей и инфраструктуры, а также временной оккупации отдельных территорий.
Сохранение высоких цен на энергоносители и рекордные уровни инфляции в странах-партнерах значительно усиливали ценовое давление в Украине. Существенно выросли и инфляционные ожидания бизнеса и домохозяйств. На практике это отразилось на ухудшении срочной структуры депозитов в банковской системе и увеличении расходов на отдельные товары долгосрочного пользования, преимущественно импортированные. В результате за последние месяцы инфляция росла высокими темпами и достигла 21,5% г/г в июне. Ценовая динамика была географически неравномерной — пиковых значений достигали темпы роста цен в регионах под временной оккупацией или вблизи ведения боевых действий.
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Как и раньше, ключевыми рычагами в сдерживании инфляции оставались административные меры Национального банка и Правительства Украины, прежде всего, фиксация курса гривны и тарифов на газ и тепло. Сдерживающий эффект на цены имели также налаживание поставок продукции через западные границы и сформировавшееся в результате блокады морских портов избыточное предложение сельскохозяйственного сырья.
Базовый сценарий макроэкономического прогноза предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 25% по меньшей мере до ІІ квартала 2024 года. В то же время баланс рисков для прогноза учетной ставки смещен вверх. В случае реализации рисков Национальный банк может повысить учетную ставку и ставки по своим монетарным операциям сверх текущих уровней для сохранения стабильности денежно-кредитной сферы и управляемости инфляционными процессами.
Национальный банк готов при необходимости применять дополнительные меры по защите международных резервов, улучшению монетарной трансмиссии и сдерживанию инфляционного давления.

Справка Finance.ua:

  • 2 июня Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку с 10% годовых до 25%;
  • 3 марта Национальный банк решил оставить учетную ставку на уровне 10%. Регулятор объяснил, что отложил принятие решения о размере учетной ставки с учетом военного вторжения россии на территорию Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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