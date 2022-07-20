Банкиры предложили увеличить количество госпрограмм из-за последствий повышения учетной ставки НБУ до 25% — Finance.ua

Банкиры предложили увеличить количество госпрограмм из-за последствий повышения учетной ставки НБУ до 25% Сегодня 15:48 — Кредит&Депозит

Банкиры предложили увеличить количество госпрограмм из-за последствий повышения учетной ставки НБУ до 25%

В Ассоциации украинских банков (АУБ) предлагают увеличить количество госпрограмм из-за негативных для экономики последствий резкого повышения Национальным банком Украины (НБУ) учетной ставки с 10% до 25%.

Об этом рассказал в комментарии UBR.ua глава АУБ Андрей Дубас.

«Вопрос кредитования экономики, который следует читать как развитие экономики, а при сегодняшних условиях — это остановка падения в экономике. Мы предлагали, что при такой высокой учетной ставке необходимо больше государственных программ, которые будут компенсировать для предприятий ставку и таким образом предприниматели смогут привлекать ресурс, под понятные и адекватные процентные ставки», — сказал глава АУБ.

Читайте также Сколько стоит кредит: банки повысили процентные ставки для населения

В то же время, по его словам, резкое повышение Нацбанком в июне учетной ставки с 10 до 25%, из-за которого подорожала стоимость кредита рефинансирования, не на все банки повлияло одинаково.

«Отрицательные последствия после повышения учетной ставки, которые повлияли на стоимость кредита рефинансирования, не на все банки влияют одинаково, так как есть много банков, которые не обращались в Нацбанк за рефинансированием», — рассказал глава ассоциации.

Читайте также Рада планирует запретить коллекторам взимать долги с защитников Украины и их близких

По его словам, Нацбанк является последней кредитной инстанцией в государстве, и когда банк оказывается в затруднительной ситуации с ликвидностью, он может обратиться в НБУ за временным кредитом рефинансирования для погашения панических настроений.

«Вы же знаете, вкладчики приходят в банк одномоментно, начинают снимать средства, трудности с ликвидностью, банк обращается в Нацбанк и получает кредит рефинансирования. Вкладчики видят, что средства у банка есть, когда бы ты ни пришел и ни захотел их взять. После этого подержали их какое-то время дома под матрасом, видят, что это опасно, неудобно и возвращают их в банк. Банк абсорбирует эти средства назад и возвращает кредит рефинансирования Нацбанку, и все хорошо», — считает Андрей Дубас.

Он отметил, что не все банки брали рефинанс, многие за ним не обращались, поэтому прямых последствий для них резкое повышение учетной ставки с 10% до 25% не имело.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

УБР По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.