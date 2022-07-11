Сколько стоит кредит: банки повысили процентные ставки для населения — Finance.ua
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Сколько стоит кредит: банки повысили процентные ставки для населения

Кредит&Депозит
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Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июне 2022 г. в национальной валюте составляли 23,1% годовых. По сравнению с маем ставки выросли на 1,2 п.п.
Об этом сообщает НБУ.
По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали на 6,9 п.п. до 5,9% годовых.
Ставки по гривневым кредитам для предприятий в июне выросли с 13,9% до 18,4% годовых, по валютным выросли с 4,3% до 4,5%.
Сколько стоит кредит: банки повысили процентные ставки для населения
Кредитный портфель банков сократился на 1,3% до — 1 043 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 3,2% до 236 млрд гривен, предприятий сократился на 0,7% до 780 млрд гривен.
Сколько стоит кредит: банки повысили процентные ставки для населения

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада приняла за основу закон № 7441-1 о приостановлении выплат и списании кредитов заемщикам, которые лишились кредитного жилья или машины. Замораживание или аннулирование кредитной задолженности будет распространяться на квартиры, дома и автомобили в залоге по кредиту, если они:
  • находятся на временно оккупированных территориях, на территориях громад, где ведутся активные боевые действия, или громад, находящихся в окружении (блокировании), что подтверждается решением Кабмина;
  • повреждены в результате боевых действий, террористических актов или диверсий, вызванных военной агрессией россии, но подлежащих восстановлению;
  • уничтожены в результате боевых действий, терактов или диверсий, которые повлекла за собой российская агрессия, то есть не подлежат восстановлению.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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По материалам:
РБК-Україна
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