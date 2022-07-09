Рада планирует запретить коллекторам взимать долги с защитников Украины и их близких — Finance.ua

Рада планирует запретить коллекторам взимать долги с защитников Украины и их близких Сегодня 09:45 — Кредит&Депозит

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект (№ 7414), запрещающий кредитодателям и коллекторским компаниям принимать меры по возврату просроченной задолженности в отношении защитников Украины.

Как сообщается на официальном сайте парламента , это решение поддержал 281 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Предлагается на период действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения запретить банкам, небанковским финансовым учреждениям и коллекторским компаниям принимать меры по урегулированию просроченной задолженности по отношению к потребителям-военнослужащим.

Отмечается, что запрет на принятие таких мер будет распространяться как на военнослужащих, так и членов их семей, близких лиц, представителей, наследников, поручителей и т.д.

Напомним, что мобилизованные работники в Украине на время призыва могут лишиться гарантии сохранения среднего заработка, при этом за ними сохраняется место работы и должность.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада Украины приняла законопроект № 7378, освобождающий бизнес от ответственности за нарушение сроков обнародования финансовой отчетности в период действия военного положения и в течение 3 месяцев после его прекращения или отмены.

УНІАН По материалам:

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