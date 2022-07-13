Банкиры ожидают падения учетной ставки до 20% уже в текущем году — Finance.ua

Банкиры ожидают падения учетной ставки до 20% уже в текущем году Сегодня 21:30 — Кредит&Депозит

Банкиры ожидают падения учетной ставки до 20% уже в текущем году

Учетная ставка НБУ еще в этом году может снизиться на 5 процентных пунктов — с 25 до 20%.

Этим оптимистическим прогнозом банкиры поделились во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

«Надеюсь, что ставка рефинансирования будет снижена, и банки также снизят ставки кредитования и начнут активно кредитовать, — заявил председатель правления банка „Глобус“ Сергей Мамедов. — Ставку (НБУ. — Ред.) нужно снижать даже при этих макроэкономических рисках. Они значительно меньше рисков, которые будут связаны с тем, что нужно развивать наш ВВП».

Пессимистический сценарий банкиры не рассматривают. «Если ставка рефинансирования упадет, депозитные ставки будут снижаться. Но если мы увидим ставку рефинансирования 30-35%, ставки в банках будут другие. Сейчас главный игрок на рынке — наш регулятор», — уверен Сергей Мамедов.

Банкиры не ожидают от НБУ уже в июле коррекции учетной ставки. «До сентября, вероятнее всего, учетная ставка НБУ останется неизменной. Осенью мы ожидаем решения Нацбанка о снижении учетной ставки, причем существенном, возможно, даже оптимистично в пределах 5%-ного снижения. Если это произойдет, ставки по депозитам до конца года останутся на уровне, которого они достигнут в сентябре», — прогнозирует руководитель отдела депозитов ПУМБ Никита Малясов.

«Возможно, в августе — сентябре будем видеть первые движения на этот счет, и мы ожидаем, что до конца года будет определенная корректировка до 5% снижения учетной ставки. Это положительный прогноз. Это приведет к тому, что не будет роста депозитных ставок. Возможно, даже будет определенный тренд к понижению», — рассчитывает заместитель председателя правления Таскомбанк а Артур Муравицкий.

Уменьшение учетной ставки будет сигналом для банков снижать депозитные ставки. «Ожидаем понижение учетной ставки. Но, вероятнее всего, это будет не раньше осени. Как только это произойдет, никто не будет переплачивать по депозитам. Банкам не нужны дорогостоящие ресурсы. Ставка по депозитам будет однозначно уменьшаться», — уверена председатель правления РВС Банк а Оксана Котляревская.

Подобные ожидания банкиров заложены в текущие депозитные ставки: банки готовы платить больше за короткие депозиты, чем за длинные. «Ставки растут неравномерно в зависимости от срока. Даже по индексу UIRD самый большой рост на сроки в 1-3 месяца — на 2-2,3% рост по сравнению с началом июня. А на долгих сроках роста гораздо меньше. И на годовых вкладах он составляет 0,8–0,9% повышения. На среднесрочных — в пределах 1-1,3%», — объяснил Никита Малясов.

Банкиры ожидают, что НБУ не будет долго держать учетную ставку на уровне 25%. «Банкиры ожидают в среднесрочной перспективе — 3-6 месяцев, что НБУ будет снижать ставку. Соответственно, большинство, особенно крупных, банков не готовы фиксировать высокую доходность, понимая, что стоимость ресурса на рынке будет снижаться», — отметил Никита Малясов.

Это поможет активизировать кредитование. «Кредитования сейчас почти нет. Мы работаем на уровне 10% по кредитованию от того, что было раньше. И это не проблема ликвидности и нашего желания, это проблема спроса по тем процентным ставкам, которые мы предлагаем клиентам после увеличения учетной ставки», — констатирует Сергей Мамедов. Высокие кредитные ставки сейчас может выдержать только высокорентабельный бизнес. «Пока мы кредитуем нефтетрейдеров. Если мы видим высокую рентабельность бизнеса, мы идем в эти проекты и предоставляем кредиты», — говорит Оксана Котляревская.

Фінансовий клуб По материалам:

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