Нацбанк предлагает существенно ужесточить внутренние проверки для платежных учреждений — Finance.ua
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Нацбанк предлагает существенно ужесточить внутренние проверки для платежных учреждений

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Нацбанк предлагает существенно ужесточить внутренние проверки для платежных учреждений
Нацбанк предлагает существенно ужесточить внутренние проверки для платежных учреждений
Национальный банк предлагает ужесточить требования к корпоративному управлению, системе внутреннего контроля и управлению рисками для платежных учреждений.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В сообщении предлагается обязать небанковских поставщиков платежных услуг создавать в своей структуре отдельные подразделения внутреннего аудита, по управлению рисками и контролю за соблюдением норм (комплаенс).
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Также существует возможность возложить выполнение соответствующих функций на внутреннего аудитора, главного риск-менеджера, главного комплаенса-менеджера.
Также предлагается внедрить право вето риск-менеджера, комплаенс-менеджера на решение исполнительного органа по бизнес-модели, системы внутреннего контроля, системы управления рисками, тарифной политики, риск-аппетита и лимитов риска.
Сообщается, что предложение вводит перечень и требования в ключевые внутренние документы по вопросам системы управления.
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В частности, это касается положений о системе внутреннего контроля, о контроле за соблюдением норм (комплаенс), о внутреннем аудите, а также кодекса поведения и предотвращения конфликтов интересов, стратегии управления рисками, декларации склонности к рискам, политик управления рисками.
По материалам:
Економічна Правда
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