Ограничение банковских переводов приведет к увеличению доли наличных операций и оттоку денег из банков — Finance.ua

Ограничение банковских переводов приведет к увеличению доли наличных операций и оттоку денег из банков Сегодня 08:02 — Финтех и Карты

Ограничение банковских переводов приведет к увеличению доли наличных операций и оттоку денег из банков

Национальный банк готовит проект решения об ограничении карточных переводов и вводе предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами.

Первый и главный результат любого ограничения безналичных операций — увеличение доли наличных операций.

Что это означает?

Если человек не может спокойно перевести из одного банка в другой более 100 тыс. грн, или если его ограничивают в количестве операций перевода, логично, что он просто снимет наличные деньги в кассе банка. И далеко не факт, что эти деньги потом вернутся в банковскую систему.

То есть, с одной стороны, это действительно усложнит жизнь разным интернет-казино и другим компаниям, которые «гоняют» большие суммы через счета подставных лиц. Но в то же время подтолкнет к решению забрать из банков средства вполне законопослушных граждан, которые просто «попадут под одну гребенку» с мошенниками.

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В тех же магазинах — как мелких, так и крупных торговых центрах — резко увеличится доля покупки за наличные деньги. С одной стороны, это увеличит нагрузку на систему инкассации средств, с другой, возрастут шансы, что часть этих операций окажется среди «неучтенных», а значит, государство не получит налоги с продажи товаров.

Следствием такого решения станет отток средств из банков и окончательный выход в тень. В свое время Национальный банк сделал очень многое для того, чтобы деньги хранились в банковской системе и работали на экономику.

Одним из важных условий было беспрепятственное движение безналичных средств внутри банковской системы, а также скорость и надежность прохождения межбанковских платежей.

Однако если существуют ограничения на перемещение денег между банками, крупные клиенты могут считать, что гораздо проще проводить наличные деньги, чем ежесекундно рисковать нарваться на ограничения.

В январе 2024 г., когда начали обсуждать норму блокирования банковских счетов т.н. «уклонистов» от мобилизации, украинцы сняли с банковских счетов рекордную сумму — 27 млрд грн. Теперь, если будут введены ограничения на переводы с карты на карту, могут снять еще больше.

Что такое 100 тысяч гривен? Это сумма, которую НБУ разрешает снять со счета за день. Неужели таковым будет месячный лимит на перевод из банка в другой банк?

Сама мысль, что банки не дадут воспользоваться своими деньгами так, как захочет клиент, отталкивает многих от размещения депозитов или хранения средств на текущих и карточных счетах.

Раньше после окончания депозита можно было легко отправить их в другой банк, не теряя времени и денег на поход в отделение. Теперь к традиционному финансовому мониторингу, который и так напугал тысячи клиентов, прибавится еще и это ограничение. Для многих это может оказаться последней каплей для принятия решения о выходе из банков.

Справка Finance.ua:

В мае этого года Национальный банк Украины объявил, что введет ограничения на перевод средств с карты на карту 30 операциями в месяц. Это относится только к исходящим переводам, принимать можно будет неограниченное количество переводов. Сейчас рабочий вариант — 30 исходящих переводов в месяц и 100 000 грн.

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