Глава НБУ подтвердил планы ввести лимиты для переводов с карты на карту — Finance.ua
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Глава НБУ подтвердил планы ввести лимиты для переводов с карты на карту

Финтех и Карты
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Глава НБУ подтвердил планы ввести лимиты для переводов с карты на карту
Глава НБУ подтвердил планы ввести лимиты для переводов с карты на карту
Национальный банк Украины введет ограничения для перевода с карты на карту. В настоящее время идут обсуждения этого вопроса с волонтерами.
Об этом глава НБУ Андрей Пышный сообщил во время заседания финансового комитета Верховной Рады.
«Сейчас у нас идет фаза обсуждения этого вопроса с волонтерами. Мы хотим, чтобы политика, которую НБУ реализует в этом непростом с точки зрения общественного восприятия вопросе, была максимально понятна и воспринималась теми, кто сегодня испытывает определенную тревогу по поводу этого решения», — сказал Великолепный.

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По его словам, представители НБУ «сейчас во второй итерации обсуждения с волонтерской средой, собираем их позиции, анализируем».
«Но мы стойки в своем намерении найти решение этой непростой, но опасной проблемы», — сообщил глава НБУ

Справка Finance.ua:

  • ранее стало известно, что Национальный банк планирует ограничить объем переводов с одной карты суммой в 100 тысяч гривен и количеством в 30 в месяц. Но банки могут поднимать этот лимит;
  • по словам главы НБУ, будут ограничиваться исключительно исходные операции, а «всё, что будет работать на зачисление на карты, ограничению не подлежит».
По материалам:
РБК-Україна
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