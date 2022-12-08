Нацбанк повысил требования к обязательным резервам банков — Finance.ua

Нацбанк повысил требования к обязательным резервам банков Сегодня 15:04 — Казна и Политика

Нацбанк повысил требования к обязательным резервам банков

Национальный банк решил повысить требования к обязательным резервам банков по текущим счетам в гривне и иностранной валюте на 5 п. п. для усиления монетарной трансмиссии.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Профицит ликвидности в банковской системе в конце года достиг рекордных значений, что замедляет монетарную трансмиссию от июньского повышения ключевой ставки. В частности, темпы роста банковских ставок по гривневым вкладам не соответствовали ожиданиям, учитывая сохранение значительной разницы между стоимостью банковских обязательств и доходностью активов.

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В условиях повышенных инфляционных и курсовых ожиданий недостаток привлекательных инструментов для гривневых сбережений населения усиливает чувствительность финансовой системы к ситуативным факторам. Это создает риски для макрофинансовой стабильности, следовательно, такая ситуация требует дополнительных шагов НБУ по стерилизации избыточной гривневой массы. Учитывая это, НБУ повышает нормативы обязательного резервирования по текущим счетам в гривне и иностранной валюте на 5 п. п.

В то же время НБУ позволит банкам покрывать до 50% от общего объема обязательных резервов за счет бенчмарк-ОВГЗ. Список соответствующих ценных бумаг, которые будут включаться в покрытие обязательных резервов, будет определяться отдельным решением Национального банка на основе предложений Министерства финансов.

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Учитывая действующий порядок, банки начнут формировать обязательные резервы в новом объеме с учетом возможности их частичного покрытия ОВГЗ с 11 января 2023 года.

Такой механизм будет стимулировать банки к расширению портфеля внутренних государственных облигаций, что снизит риск возврата к эмиссионному финансированию дефицита бюджета в следующем году.

После оценки действенности введенных мер и динамики ликвидности банковской системы Национальный банк рассмотрит целесообразность дополнительного повышения нормативов обязательного резервирования.

Национальный банк, в частности, будет принимать во внимание результаты введенных мер и их влияние на валютный и внутренний долговой рынок, а также учитывать перспективы своевременного и достаточного поступления международной финансовой поддержки, динамику ценовых процессов и инфляционных ожиданий и обновленный макроэкономический прогноз, презентация которого состоится в конце января 2023 г. года.

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