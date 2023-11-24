Нацбанк подытожил 1-й этап оценки устойчивости банковской системы — Finance.ua

Нацбанк подытожил 1-й этап оценки устойчивости банковской системы Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Нацбанк подытожил 1-й этап оценки устойчивости банковской системы

Национальный банк Украины завершил первый этап оценки устойчивости банков и банковской системы, начатой ​​в мае для определения реального состояния кредитного портфеля банков во время войны.

В рамках этого этапа проведена оценка качества активов и приемлемости обеспечения по кредитным операциям 20 крупнейших банков с суммарной долей более 90% чистых активов всей банковской системы.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Результаты первого этапа подтвердили ожидания Национального банка о должной оценке банками качества кредитов. В результате оценки качества активов совокупная корректировка кредитного риска составила около 1% от его объема по данным банков.

Итак, большинство банков адекватно оценивают потенциальные потери кредитного портфеля и отражают пруденциальные и финансовые резервы под обесценивание кредитов.

Второй и третий этапы оценки устойчивости банков продолжаются, их завершение запланировано на декабрь 2023 года. Предварительные результаты оценки устойчивости банков — оптимистичные: повышенные требования к нормативам достаточности капитала могут возникнуть только у нескольких учреждений, большинство из которых уже имеют достаточный запас капитала, в том числе за счет накопленных доходов.

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Банковский сектор в целом приспособился к работе в условиях полномасштабной войны и показывает четкие признаки роста. По данным Обзора банковского сектора за ІІІ квартал, корпоративное кредитование возобновляется после спада, обусловленного вторжением россии, а розничное — растет во всех сегментах.

Банки сохраняют высокие показатели доходности, обеспечивающие дальнейшее наращивание капитала. Несмотря на ожидаемое повышение ставки налога на прибыль банков, рост капитала будет продолжаться.

Учитывая предварительные результаты оценки устойчивости банков и текущее состояние сектора, Национальный банк восстанавливает ранее приостановленные регуляторные требования к банкам и вводит новые. Эти требования отвечают обязательствам Украины по имплементации норм законодательства Европейского Союза относительно достаточности капитала и ликвидности финансовых учреждений, а также Базельским рекомендациям.

Так, банкам нужно учесть в своей деятельности возобновление следующих требований:

учет с 29 декабря 2023 года в нормативах достаточности капитала 100% операционного риска (в настоящее время учитывается только 50% расчетного размера). Также в 2024 году планируется восстановить определение размера операционного риска на основании актуализированной годовой финансовой отчетности за 2021−2023 годы;

обновление и подача банками в Национальный банк планов возобновления деятельности — до 01 октября 2024 года.

Кроме того, банкам следует принять во внимание и действующие требования, которыми, в частности, предусмотрены поэтапные графики по:

вычет с 29 декабря 2023 года непрофильных активов из капитала в размере 100% (сейчас высчитывается только 75% расчетного размера);

включение с 01 января 2024 года средств на корсчетах в других банках в размере не более 60% в высококачественные ликвидные активы при расчете LCR (сейчас — не более 80%);

введение процесса оценки достаточности внутреннего капитала (ІСААР), а именно:

до 01 января 2024 г. банки должны разработать внутренние документы относительно процесса ICAAP;

до 31 мая 2024 г. банкам нужно предоставить отчеты о процессе ICAAP в тестовом режиме.

По оценкам Национального банка, учитывая предварительные результаты оценки устойчивости банков и текущее состояние системы, имеющийся запас капитала большинства банков достаточен для комфортного выполнения перечисленных требований, несмотря на ожидаемое введение временного дополнительного налога на доходы банков. До выполнения банками указанных требований ограничения на распределение доходов будут сохраняться.

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Последующие регуляторные шаги на протяжении 2024 года:

тестовый режим расчета минимального размера рыночного риска. Порядок расчета утвержден постановлением Правления Национального банка от 30 декабря 2021 г. № 162 (с изменениями). Дата учета минимального размера рыночного риска при оценке достаточности капитала будет определяться по результатам тестовых расчетов;

обновление требований к структуре капитала и нормативов достаточности капитала банков (минимальные значения для основного капитала 1 уровня — 5,625% от общего объема риска, для капитала 1 уровня — 7,5%, для регулятивного капитала — 10%). Эти требования вступают в силу с 5 августа 2024 согласно Закону Украины № 1587 от 30.06.2021, которым внесены соответствующие изменения в Закон Украины «О банках и банковской деятельности»;

установление требований к оценке достаточности внутренней ликвидности ILAAP.

В дальнейшем с учетом состояния банковской системы и результатов оценки устойчивости будут определяться сроки и планы активации буферов капитала (консервации, системной важности, системного риска, контрцикличности).

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