Нацбанк перечислил 72 млрд грн прибыли в бюджет-2023 — Finance.ua

Нацбанк перечислил 72 млрд грн прибыли в бюджет-2023 Сегодня 10:14 — Казна и Политика

Нацбанк перечислил 72 млрд грн прибыли в бюджет-2023

В четверг, 27 апреля, Национальный банк перечислил в Государственный бюджет Украины почти 72 млрд грн из своей прибыли за прошлый год.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечал Глава НБУ Андрей Пышный, это самая большая в истории Национального банка сумма доли прибыли для распределения, направленная в Госбюджет.

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«В условиях войны — это весомый вклад в усиление обороноспособности нашей страны и приближение Победы», — отметил Пышный.

Напомним, 24 апреля Совет Национального банка утвердил консолидированную финансовую отчетность регулятора за 2022 год.

По итогам 2022 года прибыль от распределения Национального банка составила 91 млрд грн.

Эта сумма традиционно, согласно Закону Украины «О Национальном банке Украины», частично направляется в Госбюджет, а частично — в общие резервы Национального банка.

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