Нацбанк перечислил 72 млрд грн прибыли в бюджет-2023 — Finance.ua
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Нацбанк перечислил 72 млрд грн прибыли в бюджет-2023

Казна и Политика
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Нацбанк перечислил 72 млрд грн прибыли в бюджет-2023
Нацбанк перечислил 72 млрд грн прибыли в бюджет-2023
В четверг, 27 апреля, Национальный банк перечислил в Государственный бюджет Украины почти 72 млрд грн из своей прибыли за прошлый год.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отмечал Глава НБУ Андрей Пышный, это самая большая в истории Национального банка сумма доли прибыли для распределения, направленная в Госбюджет.
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«В условиях войны — это весомый вклад в усиление обороноспособности нашей страны и приближение Победы», — отметил Пышный.
Напомним, 24 апреля Совет Национального банка утвердил консолидированную финансовую отчетность регулятора за 2022 год.
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По итогам 2022 года прибыль от распределения Национального банка составила 91 млрд грн.
Эта сумма традиционно, согласно Закону Украины «О Национальном банке Украины», частично направляется в Госбюджет, а частично — в общие резервы Национального банка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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