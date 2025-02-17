Нацбанк отсудил у Бахматюка 1,2 миллиарда гривен — Finance.ua
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Нацбанк отсудил у Бахматюка 1,2 миллиарда гривен

Казна и Политика
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Нацбанк отсудил у Бахматюка 1,2 миллиарда гривен
Нацбанк отсудил у Бахматюка 1,2 миллиарда гривен
Печерский районный суд Киева 30 января принял решение о взыскании с экс-владельца ПАО «ВиЭйБи Банк» Олега Бахматюка 1,22 млрд грн в пользу Национального банка.
Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
Средства взимаются в счет погашения задолженности банка по стабилизационному кредиту.
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Рассмотрение этого дела идет с 2015 года.
«В течение этого времени представители Олега Бахматюка и связанные с ним компании своими действиями фактически затянули судебный процесс, в то же время пытаясь избежать выполнения обязательств по кредитному договору и договору поручительства. И хотя точку в этом деле пока ставить рано, Национальный банк в суде первой инстанции успешно отстоял свои права как кредитор и не разрешил Бахматюку уклониться от ответственности за невыполненные обязательства», — подчеркнули в НБУ.
Отмечается, что в 2014 году ПАО «ВиЭйБи Банк заключил с Нацбанком договор о стабилизационном кредите на 1,2 млрд грн. Бахматюк поручился за возврат банком кредитных средств и заключил с регулятором договор поручительства. Следовательно, он взял на себя личные обязательства за погашение задолженности финансового учреждения перед НБУ, подчеркивают в ведомстве.
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Впрочем, поскольку и банк, и его собственник не выполнили взятые на себя обязательства, Нацбанк в 2015 году обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с него задолженности.
На рассмотрении Печерского районного суда города Киева остаются еще пять дел по исковым заявлениям НБУ к Олегу Бахматюку по долгам ПАО «ВиЭйБи Банк» и ПАО «Коммерческий Банк «Финансовая Инициатива».
Общая сумма задолженности, взимаемая Национальным банком в судебном порядке с Олега Бахматюка, составляет около 7,9 млрд грн.
По материалам:
Економічна Правда
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