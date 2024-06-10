Бахматюк не смог отменить решение суда о взыскании в пользу Нацбанка 1,8 миллиарда — Finance.ua

Бахматюк не смог отменить решение суда о взыскании в пользу Нацбанка 1,8 миллиарда Сегодня 18:00

Бахматюк не смог отменить решение суда о взыскании в пользу Нацбанка 1,8 миллиарда

Киевский апелляционный суд 5 июня отказал в удовлетворении апелляционной жалобы экс-владельца банка «Финансовая Инициатива» Олега Бахматюка и оставил без изменений решение суда первой инстанции о взыскании с него в качестве поручителя более 1,8 млрд грн в пользу Национального банка.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Общая сумма задолженности, которую НБУ взимает в судебном порядке с Бахматюка, составляет около 7,9 млрд грн.

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После решения апелляционного суда НБУ может приступить к процедуре принудительного взыскания средств с Бахматюка в рамках исполнительного производства, отмечается в сообщении.

Средства НБУ планирует направить на погашение долга банка «Финансовая Инициатива» по кредиту рефинансирования.

Банк «Финансовая инициатива» в 2014 году заключил с НБУ договор о кредите рефинансирования для поддержания ликвидности в 2 млрд грн. Как отмечает регулятор, Бахматюк поручился за надлежащее исполнение банком обязательств по возврату кредитных средств и заключил с НБУ договор поручительства. Поскольку и банк, и его владелец не выполнили взятые на себя обязательства, НБУ в 2017 году обратился в Печерский районный суд Киева с исковым заявлением о взыскании с него задолженности.

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За время рассмотрения дела в суде за счет залогового имущества, предоставленного поручителями в обеспечение выполнения обязательств банка «Финансовая инициатива» по договору рефинансирования, произошло погашение задолженности по кредиту почти на 200 млн грн.

На рассмотрении Печерского районного суда города Киева остаются еще шесть дел по исковым заявлениям НБУ к Бахматюку по долгам «ВиЭйБи Банка» и Банка «Финансовая Инициатива». Общая сумма задолженности, которую НБУ взимает в судебном порядке с Бахматюка, составляет около 7,9 млрд грн.

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