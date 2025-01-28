Нацбанк окончательно отсудил у Бахматюка 1,8 миллиарда — решение суда Сегодня 08:30 — Казна и Политика

Нацбанк окончательно отсудил у Бахматюка 1,8 миллиарда — решение суда

Верховный Суд подтвердил правомерность взыскания 1,8 миллиарда гривен с бывшего владельца банка «Финансовая Инициатива» Олега Бахматюка в пользу Национального банка Украины.

Такое решение Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда принял 22 января, отклонив кассационную жалобу Бахматюка, сообщает пресс-служба НБУ.

Суд также возобновил исполнение решения суда первой инстанции и апелляционной инстанции о взыскании более 1,8 млрд грн в пользу Национального банка с Бахматюка как поручителя по предоставленному банку «Финансовая Инициатива» кредиту рефинансирования.

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«Верховный Суд четко очертил законность требований Национального банка и формальность утверждений Олега Бахматюка о том, что он не имеет обязательства как поручитель по возврату средств по кредиту рефинансирования», — прокомментировал директор Юридического департамента Национального банка Александр Зима.

Напомним, ПАО «Коммерческий Банк «Финансовая Инициатива» в 2014 году заключило с Национальным банком договор о кредите рефинансирования для поддержания ликвидности на сумму 2 млрд грн. Олег Бахматюк, являвшийся владельцем указанного финансового учреждения, в обеспечение возврата банком кредита рефинансирования заключил с Национальным банком договор поручительства. Таким образом он взял на себя личные обязательства за погашение задолженности финансового учреждения перед Национальным банком

Поскольку владелец банка не выполнял взятые на себя обязательства по договору поручительства, Национальный банк обратился в Печерский районный суд города Киева с исковым заявлением о взыскании задолженности с Олега Бахматюка. Печерский районный суд города Киева 13 июля 2023 принял решение о взыскании с Олега Бахматюка 1,8 млрд грн. Киевский апелляционный суд постановлением от 05 июня 2024 оставил указанное решение без изменений.

За время рассмотрения дела в суде за счет залогового имущества, предоставленного другими поручителями в обеспечение выполнения обязательств ПАО «Коммерческий Банк «Финансовая Инициатива» по договору рефинансирования, произошло частичное погашение задолженности по кредиту на сумму около 200 млн грн.

На рассмотрении Печерского районного суда города Киева остаются еще шесть дел по исковым заявлениям Национального банка к Олегу Бахматюку по долгам ПАО «ВиЭйБи Банк» и ПАО «Коммерческий Банк «Финансовая Инициатива».

Общая сумма задолженности, взимаемая Национальным банком в судебном порядке с Олега Бахматюка, составляет около 7,9 млрд грн.

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