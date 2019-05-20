НБУ отправил банк «Финансовая инициатива» на ликвидацию

Фонд гарантирования объявил о начале процедуры ликвидации банка “Финансовая инициатива” с 22 мая.

Как отмечается, она будет длиться два года – до 21 мая 2021 включительно.

Ликвидатором назначен Кашута Дмитрий Евгеньевич.

“Процедура ликвидации начата на основании решения Правления Национального банка Украины от 21 мая 2019 №352-рш «Об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО «Коммерческий банк «Финансовая инициатива» и решения исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 22 мая 2019 № 1268, «О начале процедуры ликвидации ОАО «Комерческий банк «Финансовая инициатива» и делегировании полномочий ликвидатора банка»”, – говорится в сообщении ФГВФЛ.