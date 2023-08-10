Нацбанк оценил последствия подрыва Каховской ГЭС — Finance.ua

Нацбанк оценил последствия подрыва Каховской ГЭС Сегодня 21:02 — Казна и Политика

Нацбанк оценил последствия подрыва Каховской ГЭС

Последствия подрыва Каховской ГЭС приведут к увеличению дефицита торговли товарами по итогам года на 0,4 миллиарда долларов.

Об этом НБУ сообщает в Телеграме

Как говорится в инфляционном отчете Нацбанка за июль, подрыв россией Каховской ГЭС будет иметь ряд экономических последствий, среди которых:

ущерб для сельского хозяйства;

рост производственных и логистических издержек;

сокращение производства отдельными предприятиями пищевой промышленности.

«В 2023 году они приведут к 0.2 п.п. отрицательного вклада в рост реального ВВП, прибавят до 0,3 п.п. к потребительской инфляции, увеличат дефицит торговли товарами на $0,4 миллиарда», — отмечают в НБУ.

В Нацбанке отмечают, что потери на потенциальном ВВП будут отражаться в течение длительного времени. В среднесрочной перспективе потери будут ощущаться прежде всего из-за влияния на урожаи. В то же время экологическая катастрофа может усилить миграционные процессы.

Помимо экономических в Нацбанке проанализировали также экологические последствия теракта, охватывающие затопление и осушение территорий, снижение уровня грунтовых вод и в бассейнах соседних рек, разрушение экосистемы, эпидемиологические риски, изменение климата, загрязнение побережья Черного моря и близлежащих территорий.

По правительственным оценкам, стоимость восстановления комплекса гидросооружений и мелиоративных систем составляет около $1,5 миллиарда по каждому направлению.

Справка Finance.ua:

на выплаты единовременной денежной помощи жителям Николаевской и Херсонской областей, потерявшим урожай в результате подрыва Каховской ГЭС, направят ₴271,5 миллиона.

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Укрінформ По материалам:

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