Нацбанк оценил последствия подрыва Каховской ГЭС — Finance.ua

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Нацбанк оценил последствия подрыва Каховской ГЭС

Казна и Политика
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Нацбанк оценил последствия подрыва Каховской ГЭС
Нацбанк оценил последствия подрыва Каховской ГЭС
Последствия подрыва Каховской ГЭС приведут к увеличению дефицита торговли товарами по итогам года на 0,4 миллиарда долларов.
Об этом НБУ сообщает в Телеграме.
Как говорится в инфляционном отчете Нацбанка за июль, подрыв россией Каховской ГЭС будет иметь ряд экономических последствий, среди которых:
  • ущерб для сельского хозяйства;
  • рост производственных и логистических издержек;
  • сокращение производства отдельными предприятиями пищевой промышленности.
«В 2023 году они приведут к 0.2 п.п. отрицательного вклада в рост реального ВВП, прибавят до 0,3 п.п. к потребительской инфляции, увеличат дефицит торговли товарами на $0,4 миллиарда», — отмечают в НБУ.
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В Нацбанке отмечают, что потери на потенциальном ВВП будут отражаться в течение длительного времени. В среднесрочной перспективе потери будут ощущаться прежде всего из-за влияния на урожаи. В то же время экологическая катастрофа может усилить миграционные процессы.
Помимо экономических в Нацбанке проанализировали также экологические последствия теракта, охватывающие затопление и осушение территорий, снижение уровня грунтовых вод и в бассейнах соседних рек, разрушение экосистемы, эпидемиологические риски, изменение климата, загрязнение побережья Черного моря и близлежащих территорий.
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По правительственным оценкам, стоимость восстановления комплекса гидросооружений и мелиоративных систем составляет около $1,5 миллиарда по каждому направлению.

Справка Finance.ua:

  • на выплаты единовременной денежной помощи жителям Николаевской и Херсонской областей, потерявшим урожай в результате подрыва Каховской ГЭС, направят ₴271,5 миллиона.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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