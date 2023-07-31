Каховскую ГЭС отстроят после деоккупации. Гендиректор «Укргидроэнерго» рассказал о деталях проекта — Finance.ua

Каховскую ГЭС отстроят после деоккупации. Гендиректор «Укргидроэнерго» рассказал о деталях проекта
Восстановление Каховской гидроэлектростанции после ее деоккупации займет шесть лет. Новая станция будет современной и значительно мощнее разрушенной. А сейчас, в течение двух лет, будут разрабатывать экспериментальный проект восстановления.
Об этом в эфире «Радио Свобода» сообщил глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.
По его словам, главная задача экспериментального проекта — обеспечить работу станции ДнепроГЭС.
На первом этапе планируется спроектировать временные плотины водохранилища. После деоккупации это поможет быстро начать строительство временного гидросооружения для преграждения водохранилища.
Вторым этапом станет демонтаж поврежденной станции и проектирование новой. Сирота отметил, что на это правительство выделило 2 года. Кроме того, новое оборудование должно принести энергосистеме 520−580 МВт вместо разрушенных 340 МВт.
На третьем этапе планируется разработать проект постройки новой станции. Она, по словам Игоря Сироты, будет мощнее старой. А ее строительство при условии деоккупации займет шесть лет.
«То есть с сегодняшнего дня нам нужно семь с половиной — восемь лет, чтобы восстановить этот потенциал, разрушенный шестого июня», — объяснил глава энергетической компании.
Справка Finance.ua:
- Украина отстроит Каховскую ГЭС, взорванную российскими оккупантами. Правительство одобрило экспериментальный проект;
- ориентировочная стоимость строительства новой Каховской ГЭС будет составлять $1−1,2 миллиарда;
- после деоккупации всей Херсонской области Украина восстановит разрушенную дамбу Каховской ГЭС. В то же время рассматривается вариант возведения станции, более мощной, чем была ранее. Рассматривается вариант, вместо 335 МВт построят станцию мощностью 550−600 МВт.
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