Подрыв Каховской ГЭС: из госбюджета выделили 4,3 миллиарда на преодоление последствий — Finance.ua

Подрыв Каховской ГЭС: из госбюджета выделили 4,3 миллиарда на преодоление последствий Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Подрыв Каховской ГЭС: из госбюджета выделили 4,3 миллиарда на преодоление последствий

На преодоление последствий уничтожения россиянами Каховской ГЭС из государственного бюджета было направлено 4,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщила глава бюджетного комитета Совета Роксолана Пидласа в комментарии Экономической правде.

Комитет на заседании в среду, 2 августа, согласовал выделение из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для Николаевской областной военной администрации 341,8 млн грн.

Эти средства будут направлены на компенсации за поврежденное и разрушенное жилье, восстановление поврежденных объектов и новое строительство.

Ранее на аналогичные нужды было выделено 980,9 млн грн для Херсонской ОВА.

Пидласа отметила, что из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии уже выделено более 2,8 млрд грн, из которых 1,5 млрд грн направлено на реализацию экспериментального проекта по строительству магистральных водопроводов на территории Днепропетровской и Запорожской областей.

Дополнительно из резервного фонда госбюджета из-за уничтожения Каховской гидроэлектростанции выделено более 1,5 млрд грн. Из которых почти 966 млн грн — для обеспечения питьевой водой населения в регионах, где возникли проблемы с устойчивым водообеспечением, и 565 млн грн — для предоставления материальной денежной помощи пострадавшему населению.

В целом на преодоление последствий уничтожения Каховской гидроэлектростанции из государственного бюджета в 2023 году уже направлено более 4,3 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.